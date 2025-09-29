تسلیت عراقچی به آیت الله العظمی سیستانی
وزیر امور خارجه درگذشت همسر مکرمه حضرت آیتالله سیستانی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی پیامی، درگذشت همسر مکرمه حضرت آیتالله سیستانی را تسلیت گفت.
پیام تسلیت وزیر امور خارجه به شرح زیر است:
بسماللهالرّحمنالرّحیم
انا لله و انا الیه راجعون
محضر مبارک حضرت آیتاللهالعظمی سیستانی دامت برکاته
خبر رحلت همسر مکرّمهی حضرتعالی موجب تاثر و تالم گردید. این ضایعه را به محضر حضرتعالی و خاندان محترم تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن مرحومه مؤمنه علو درجات و غفران و رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و بیت مکرم صبر جمیل و اجر جزیل و طول عمر با عزت آرزومندم.
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران