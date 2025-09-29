تسلیت عراقچی به آیت الله العظمی سیستانی

پیام تسلیت وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

انا لله و انا الیه راجعون

محضر مبارک حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی دامت برکاته

خبر رحلت همسر مکرّمه‌ی حضرتعالی موجب تاثر و تالم گردید. این ضایعه را به محضر حضرتعالی و خاندان محترم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن مرحومه مؤمنه علو درجات و غفران و رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و بیت مکرم صبر جمیل و اجر جزیل و طول عمر با عزت آرزومندم.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران