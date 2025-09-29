خبرگزاری کار ایران
نشست و تبادل‌نظر ۴ ساعته رئیس‌جمهور با جمعی از کارشناسان اقتصادی

کد خبر : 1693373
رئیس جمهور در نشستی ۴ ساعته با جمعی از کارشناسان اقتصادی، ضمن گوش سپردن به دیدگاه‌ها و مباحث ایشان درباره مسایل مطرح در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نظرات و انتظارات خود از کارشناسان برای ارائه راهکارهای عملی حل مشکلات و معضلات اقتصادی را نیز مطرح کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان امروز دوشنبه ( ۷ مهرماه)، در ادامه نشست ۲۵ شهریور، در نشستی دوباره با جمعی از کارشناسان اقتصادی کشور که ۴ ساعت به طول انجامید، شنوای نظرات، انتقادات و راهکارهای پیشنهادی ایشان برای مواجهه صحیح با مسایل و مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بود.

رئیس جمهور در این دیدار علاوه بر طرح برخی نکات، از کارشناسان اقتصادی درخواست کرد تا با بهره‌گیری از دانش و نظرات اقتصادی خود، راهکارهای عملی متناسب با اقتضائات، توانمندی‌ها و مشکلات کشور به دولت ارائه کنند.

