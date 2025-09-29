به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان امروز دوشنبه ( ۷ مهرماه)، در ادامه نشست ۲۵ شهریور، در نشستی دوباره با جمعی از کارشناسان اقتصادی کشور که ۴ ساعت به طول انجامید، شنوای نظرات، انتقادات و راهکارهای پیشنهادی ایشان برای مواجهه صحیح با مسایل و مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بود.