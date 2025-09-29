روسیه جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه روسیه به عنوان کشور همسایه ایران، جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد، تصریح کرد: منافع مشترک و ظرفیت‌های فراوان در روابط، زمینه‌های مناسبی برای تقویت همکاری‌های دو کشور فراهم ساخته است و بر این اساس در صدد هستیم در قالب این سازوکار به افزایش هماهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دو کشور کمک کنیم و در این راستا فعال‌تر شدن کمیسیون مشترک همکاری ایران و روسیه حائز اهمیت است.

وی استمرار رایزنی‌های دو کشور در مجامع بین‌المللی را مهم دانست و با اشاره به اولویت و جایگاه این کشورها در سیاست خارجی ایران، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها از جمله افزایش ارتباطات بخش‌های خصوصی و فعالیت اتاق‌های بازرگانی را مورد تاکید قرار داد.

در این جلسه که با حضور مسئولان ذی‌ربط برگزار شد، آخرین وضعیت موضوعات مختلف همکاری دو کشور ایران و روسیه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.