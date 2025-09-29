برگزاری پنجمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی

خبرگزاری کار ایران
پنجمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با حضور معاونین اقتصادی دستگاه‌های اجرایی کشور در وزارت امور خارجه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، پنجمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری به میزبانی وزارت امور خارجه و با حضور معاونین اقتصادی دستگاه‌های اجرایی کشور به منظور بررسی راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی دو جانبه با کشورهای همسایه برگزار شد.

حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و رئیس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با اشاره به لزوم هم‌افزایی و هماهنگی بیش از پیش در زمینه مقابله با تحریم‌های ظالمانه، بر اهمیت تنوع بخشی به مسیرهای تجاری و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، همچنین توسعه روابط اقتصادی دوجانبه با همسایگان با محوریت بخش خصوصی تاکید کرد.

معاونین اقتصادی دستگاه‌های اجرایی کشور در این جلسه به تشریح برنامه‌های خود پرداختند. همچنین موضوع پیگیری همکاری‌های اقتصادی و تجاری با دو کشور افغانستان و پاکستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام/
