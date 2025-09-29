پزشکیان به آیت الله سیستانی تسلیت گفت
رئیس جمهور در پیامی درگذشت همسر آیت الله سیستانی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت مسعود پزشکیان رئیس جمهور به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیتالله العظمی سیستانی (دامت افاضاته)
خبر درگذشت همسر مکرمه جنابعالی واصل و مورد تأثر و تأسف شد. زندگی پربار و ایمانی آن فقیده سعیده و انتصابشان به خانواده مرجعیت شیعه جایگاه ایشان را در دل مؤمنان ماندگار خواهد کرد.
اینجانب این ضایعه را به محضر حضرتعالی، فرزندان گرامی، خاندان معزز و عموم ارادتمندان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه غفران و رضوان الهی و برای جنابعالی عزت روزافزون و سلامتی مسئلت مینمایم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران»