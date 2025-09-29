به گزارش ایلنا، سید احمد خاتمی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت مجاهد کبیر جبهه مقاومت شهید سیدحسن نصرالله که در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مقام و مکتب شهید سیدحسن نصرالله، اظهار کرد: میراث او برای جهان اسلام ادامه راه مقاومت است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ضمن تقسیم‌بندی انواع جهاد و ارجاع به سخنان آیت الله مصباح یزدی(ره) درباره دیدارش با سیدحسن نصرالله، افزود: ثروت معنوی و راهی که سیدحسن باقی گذاشت، ادامه‌دهنده مسیر مقاومت در منطقه است و جریان حزب‌الله و همراهانش را نباید دست‌کم گرفت، زیرا برای منطقه اهمیت دارد. عضو فقهای شورای نگهبان با تأکید بر اینکه تلاش برای خلع سلاح حزب‌الله ناکام مانده است، گفت: سلاح، ناموس حزب‌الله است و مقاومت تا کنار زدن کامل سیاست‌های ظالمانه ترامپ و نتانیاهو ادامه می یابد. امام جمعه موقت تهران، مقاومت را در قرآن با سه واژه «ثبات»، «استقامت» و «صبر» مرتبط دانست و تصریح کرد: دستور به صبر در قرآن بارها تکرار شده و رهبران باید پیشگام مقاومت باشند تا مردم نیز همراه شوند.

خاتمی در ادامه با ارجاع به آیات قرآن و وقایع میدانی، به تلفات دشمنان اشاره کرد و گفت: صهیونیست‌ها بسیاری از خسارات خود را «سانسور» می‌کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن قرائت آیه ۱۳۹ سوره آل عمران «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» با تاکید بر این که نباید نسبت به جریان مقاومت ناامید شد، تصریح کرد: مسئله دشمن با ایران، نه مسأله بمب اتم است و نه حقوق بشر؛ هدف از بین بردن ایران اسلامی است.

خاتمی با اشاره به بخشی از آیه ۲۱۷ سوره بقره «وَلا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّی یَرُدُّوکُمْ عَن دِینِکُمْ» هدف دشمنان را نابودی دینداران و تضعیف نظام دانست و تأکید کرد: دشمنی نظام سلطه علیه نظام اسلامی تمامی ندارد و از هر فرصتی برای ضربه زدن به ایران اسلامی و جلوگیری از پیشرفت کشور استفاده می کنند. ایران هم خواهان رفع کامل فتنه و محو رژیم صهیونیستی از صفحه تاریخ است، بنابراین جنگ و جهاد تا رفع فتنه از عالم امتداد دارد.

امام جمعه موقت تهران با انتقاد از افرادی که خواستار توقف یا تعلیق غنی‌سازی هسته‌ای هستند، این رویکرد را به معنای تسلیم دانست و افزود: در موضوع هسته‌ای و غنی سازی بعضی سخن از تعلیق و حتی تعطیلی غنی سازی می کنند اما در قاموس مومنان قهرمان تسلیم وجود ندارد و کسانی که از آن دست می‌کشند در پی تسلیم کردن یک ملت‌اند.

وی همچنین به تلاش برخی مقامات خارجی برای مذاکرات مستقیم با آمریکا اشاره کرد و گفت: آمریکا در موضوع مذاکره مستقیم هم به دنبال اهداف استکباری است که رهبر معظم انقلاب به خوبی این موضوع را تشریح کردند و آن را بن‌بست محض خواندند. ملت ایران مردمی عاشورایی و تسلیم‌ناپذیرند و با توجه به حکمت ۳۹۶ نهج‌البلاغه(مرگ آری؛ ذلت هرگز) تسلیم ذلت‌بار هرگز پذیرفتنی نیست.

وی در پایان، مکانیسم ماشه را وسیله‌ای برای فشار و از پا درآوردن ایران عنوان کرد و گفت: ملت ایران در برابر این فشارها مقاومت خواهد کرد و شعار «می‌جنگیم، می‌میریم، سازش نمی‌پذیریم» را فریاد می‌زند.

این مراسم از سوی دفتر مقام معظم رهبری در قم، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، نهادهای حوزوی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثاگران برگزار شد.

