خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پیام عارف مطرح شد؛

آتش‌نشانان ستون‌های استوار انسجام اجتماعی و پیروزی ملی هستند

آتش‌نشانان ستون‌های استوار انسجام اجتماعی و پیروزی ملی هستند
کد خبر : 1693265
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به مناسبت روز آتش نشان، تاکید کرد: آتش‌نشانان ستون‌های استوار انسجام اجتماعی و پیروزی ملی هستند

به گزارش ایلنا، متن پیام محمدرضا عارف به مناسبت روز آتش‌نشان به شرح زیر است:

هفتم مهرماه، روز آتش‌نشان، یادآور ایثار، شجاعت و فداکاری عزیزانی است که با ایمان راسخ و روحیه‌ای ازخودگذشته، در لحظه‌های خطر، جان خویش را سپر امنیت و آرامش مردم می‌کنند.
در جنگ ۱۲ روزه اخیر، آتش‌نشانان غیور در کنار سایر نیروهای امدادی و خدماتی، جلوه‌ای ماندگار از ایستادگی، سرعت عمل و فداکاری را به نمایش گذاشتند. نقش ماندگار آنان در مهار بحران‌ها و نجات جان هم‌وطنان، بار دیگر نشان داد که این قشر خدوم و فداکار ستون‌های استوار انسجام اجتماعی و پیروزی ملی هستند.
امروز وظیفه ماست که بیش از پیش قدردان تلاش‌های این عزیزان باشیم و با ارتقای جایگاه، توان و تجهیزات آنان، پشتیبان واقعی آتش‌نشانان کشور باشیم.
با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان، این روز را به همه آتش‌نشانان شجاع و متعهد ایران اسلامی تبریک می‌گویم و امیدوارم با الطاف الهی همیشه ایام از خطرها به دور و سالم و پرنشاط باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی