پیام تسلیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به حجت‌الاسلام شهرستانی

پیام تسلیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به حجت‌الاسلام شهرستانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درگذشت همسر آیت الله العظمی سیستانی را به داماد و نماینده تام‌الاختیار ایشان تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام آیت الله صادق آملی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنّا لله و إنّا إلیه راجعون

حضرت حجّة الاسلام و المسلمین جناب مستطاب آقای حاج سید جواد شهرستانی

درگذشت بانوی بزرگوار، همسر گرامی مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت الله العظمی سیستانی(مدّ ظله العالی) به محضر شریف ایشان، حضرتعالی و فرزندان ارجمند مرجع بزرگوار و اعضای خاندان مکرم ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند منان، برای آن بانوی مؤمنه و باکرامت، غفران و رحمت واسعه الهی و حشر با حضرت زهرای اطهر(س) و برای حضرتعالی، فرزندان گرامیشان و بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

