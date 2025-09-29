به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام آیت الله صادق آملی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنّا لله و إنّا إلیه راجعون

حضرت حجّة الاسلام و المسلمین جناب مستطاب آقای حاج سید جواد شهرستانی

درگذشت بانوی بزرگوار، همسر گرامی مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت الله العظمی سیستانی(مدّ ظله العالی) به محضر شریف ایشان، حضرتعالی و فرزندان ارجمند مرجع بزرگوار و اعضای خاندان مکرم ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند منان، برای آن بانوی مؤمنه و باکرامت، غفران و رحمت واسعه الهی و حشر با حضرت زهرای اطهر(س) و برای حضرتعالی، فرزندان گرامیشان و بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

انتهای پیام/