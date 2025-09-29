خبرگزاری کار ایران
اهدای خون کارکنان تیپ ۳۶۴ نیروی زمینی ارتش به‌مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

اهدای خون کارکنان تیپ ۳۶۴ نیروی زمینی ارتش به‌مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس
کارکنان تیپ ۳۶۴ نیروی زمینی ارتش در شهرستان مهاباد به‌مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در امر خداپسندانه اهدای خون و یاری رساندن به همنوعان خود بخشی از خون خود را اهدا کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی ارتش، به‌مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، کارکنان تیپ ۳۶۴ نیروی زمینی ارتش در شهرستان مهاباد با حضور داوطلبانه در پایگاه انتقال خون، بخشی از زندگی خود را به بیماران نیازمند هدیه کردند.

این اقدام نمادی از همبستگی و مشارکت اجتماعی کارمندان در راستای ارتقای سلامت جامعه بود و نشان داد که فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی همچنان در میان خادمان مردم زنده و پویاست. تداوم چنین حرکت‌هایی می‌تواند نقش مهمی در پشتیبانی از بیماران و بیمه‌کردن جان هموطنان ایفا کند

 

