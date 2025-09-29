بازدید امیر سرتیپ صباحیفرد از گروه پدافند هوایی دزفول
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) از گروه پدافند هوایی دزفول بازدید و آمادگی دفاعی این یگان را ارزیابی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا صباحیفرد، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) جمهوری اسلامی ایران از گروه پدافند هوایی دزفول بازدید و از نزدیک در جریان توان رزم و آمادگی دفاعی این یگان قرار گرفت و آن را مورد ارزیابی عملیاتی قرار داد.
وی همچنین در جریان بازدید از یگانهای پدافندی جنوب غرب، با خانواده شهید سروان «پوریا حاتمی» دیدار و یاد و خاطره شهدای پدافندی را گرامیداشت.
امیر سرتیپ صباحیفرد در جمع خانواده شهید حاتمی با بیان اینکه شهدای پدافندی جانانه در برابر رژیم منحوس صهیونیستی ایستادند تا هموطنانمان در امنیت و آرامش باشند، گفت: شهیدان مایه عزت و آبروی کشور و نظام اسلامی هستند. صلابت و رشادت شهدای پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بیبدیل و غیرقابل توصیف است