سید محمد خاتمی به آیت الله سیستانی تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، متن سید محمد خاتمی پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع عظیم الشان حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی سیستانی مدظله العالی

درگذشت بانوی بزرگوار و با فضلیت سرکار همسر گرانقدرتان را صمیمانه به حضرت مستطابعالی و همه بستگان داغدار تسلیت می گویم و از پیشگاه حضرت حق جل و علا برای آن فقیده سعیده آمرزش و رحمت الهی و برای بازماندگان معزز صبر و سلامتی و اجر مسألت می کنم و از خداوند منان میخواهم که سایه بلندپایه حضرتعالی را که افتخار اسلام و تشییع هستید مستدام و وجود مبارکتان را که منشاء خیر و برکت برای اسلام و مسلمانان و آزادگان جهان بوده است در پناه خود محفوظ بدارد.

ارادتمند

سید محمد خاتمی

۱۴۰۴/۷/۷

انتهای پیام/