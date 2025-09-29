سید محمد خاتمی به آیت الله سیستانی تسلیت گفت
رئیس جمهور پیشین کشورمان در پیامی درگذشت همسر آیت الله سیستانی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن سید محمد خاتمی پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع عظیم الشان حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی سیستانی مدظله العالی
درگذشت بانوی بزرگوار و با فضلیت سرکار همسر گرانقدرتان را صمیمانه به حضرت مستطابعالی و همه بستگان داغدار تسلیت می گویم و از پیشگاه حضرت حق جل و علا برای آن فقیده سعیده آمرزش و رحمت الهی و برای بازماندگان معزز صبر و سلامتی و اجر مسألت می کنم و از خداوند منان میخواهم که سایه بلندپایه حضرتعالی را که افتخار اسلام و تشییع هستید مستدام و وجود مبارکتان را که منشاء خیر و برکت برای اسلام و مسلمانان و آزادگان جهان بوده است در پناه خود محفوظ بدارد.
ارادتمند
سید محمد خاتمی
۱۴۰۴/۷/۷