جواد امام:

مواضع تندروهای داخلی و دشمنان خارجی ‎ایران دو روی یک سکه اند

سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، تاکید کرد: جای تأسف دارد که شادمانی تندروهای داخلی و کاسبان تحریم بر سر جنازه ‎برجام با انگیزه ای به مراتب بیشتر از حامیان تندروی ترامپ و نتانیاهو است.

به گزارش ایلنا، جواد امام در واکنش به ابراز شادمانی عده ای پیرامون فعال شدن مکانیسم ماشه، در شبکه ایکس نوشت:

«مخالفان برجام و استقبال کنندگان از فعال شدن مکانیسم ماشه (‎اسنپ_بک) با شادمانی برای بازگشت قطعنامه هایی که ایران را ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و تحریم های ظالمانه قرار می دهد و موجب تحمیل هزینه های سنگین بر تن رنجور اقتصاد کشور و ملت مظلوم ایران می شود، آغوش گشوده اند. 

جای تأسف دارد که اما شادمانی تندروهای داخلی و کاسبان تحریم بر سر جنازه ‎برجام با انگیزه ای به مراتب بیشتر از حامیان تندروی ترامپ و نتانیاهو است. مواضع و دستاورد عملکرد تندروهای داخلی و دشمنان خارجی ‎ایران دو روی یک سکه اند.»

 

