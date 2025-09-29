اشتغال مددجویان زن در داخل و خارج از زندان/ ۹ مددجوی زن در رشت مشمول عفو معیاری شدند
در جریان برگزاری دوازدهمین تور نظارتی قوه قضاییه، خبرنگاران و عکاسان شرکت کننده در این تور، از شرکت «بیوک شیشه ایرانیان» بازدید کردند.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: توجه به توانمندسازی زندانیان بهویژه زنان زندانی، بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم بازپروری و بازگشت موفق آنها به جامعه، افزایش یافته است. اجرای برنامههای حرفهآموزی و اشتغالزایی در داخل و خارج از زندان، نهتنها زمینهساز ارتقای مهارتهای فردی و شغلی این افراد شده، بلکه نقش مهمی در کاهش بازگشت مجدد آنها به چرخه جرم ایفا کرده است. زنان زندانی با مشارکت در دورههای آموزشی متنوع قادرند پس از عفو و آزادی، با پشتوانهای اقتصادی و اعتماد به نفس بیشتر، مسیر جدیدی را در زندگی خود آغاز کنند. این روند، ضمن کاهش بار اقتصادی بر خانواده و جامعه، بستری مناسب برای بازسازی هویت فردی و اجتماعی این زنان فراهم میسازد.
مقصد آخر دوازدهمین تور نظارتی قوه قضاییه که با حضور بیش از ۳۰ خبرنگار و عکاس از ۲۰ رسانه مختلف کشور برگزار شد، شرکتکنندگان از شرکت «بیوک شیشه ایرانیان» بازدید کردند. در این مجموعه، مددجویان رأی باز مشغول به فعالیت هستند که از میان آنان، ۹ نفر مشمول عفو معیاری اخیر قرار گرفتهاند. همچنین ۳ نفر از این مددجویان پس از بهرهمندی از عفو، همچنان به فعالیت خود در خط تولید این شرکت ادامه دادهاند.
در ادامه این تور، بازدیدی نیز از کارگاه تولید عطر و ادکلن زندان زنان رشت بهعمل آمد؛ در این کارگاه، مددجویان زن با بهرهگیری از برنامههای حرفهآموزی، در فرآیند تولید مشغول به کار هستند.
مدیرعامل شرکت بیوک شیشه ایرانیان: ظرفیت جذب ۷۰ مددجوی زن در شرکت وجود دارد
رضا صفری، مدیرعامل شرکت بیوک شیشه ایرانیان، اعلام کرد: در حال حاضر ۳۹ نفر در این شرکت مشغول به کار هستند که از این تعداد، ۲۳ نفر از مددجویان دارای رأی باز بوده و ۹ نفر مشمول عفو معیاری شدهاند.
وی افزود: از میان افراد مشمول عفو، ۳ نفر پس از آزادی مجدداً در این شرکت مشغول به کار شدهاند و امکان جذب ۶ نفر دیگر نیز وجود دارد.
صفری با اشاره به برنامههای توسعهای شرکت، گفت: در حال گسترش فعالیت شرکت هستم و تاکنون درخواست جذب ۱۶ مددجوی زن دیگر را به بنیاد تعاون زندانیان ارائه کردهام که تاکنون پاسخی دریافت نشده است. این شرکت ظرفیت جذب ۷۰ مددجوی زن زندانی را داراست.
وی همچنین از تداوم همکاری با بنیاد تعاون زندانیان استان خبر داد و افزود: همکاری شرکت بیوک شیشه ایرانیان با این بنیاد وارد چهارمین سال خود شده است و ادامه خواهد داشت.
یکی از مددجویان رای باز این شرکت، اظهار کرد: گواهی فنی و حرفهای که کسب میکنم همانند کلیدی است که در بازار کار را به روی من باز میکند. ممکن است با استفاده از مهارتی که در این شرکت کسب کردهام پس از عفو و آزادی کسب و کار خود را راه اندازی کنم یا درصورت موافقت مدیر عامل این شرکت در همین شرکت فعالیت خود را ادامه دهم. این مهارت، هم امنیت درآمدی به من میدهد و هم آرامش و حمایت خانوادگیام را حفظ میکند.
در ادامه اصحاب رسانه از کارگاه عطر و ادکلن در زندان نسوان رشت بازدید کردند تا روند حرفهآموزی و اشتغال مددجویان زن را بررسی کنند. این کارگاه به عنوان بخشی از برنامههای بازتوانی، به زنان زندانی مهارتهای مرتبط با عطرسازی، از ترکیب رایحهها تا بستهبندی و ... را آموزش میدهد. هدف اصلی، تقویت تواناییهای عملی و اخذ گواهیهای معتبر است تا پس از آزادی امکان اشتغال یا اشتغالزایی برای آنان فراهم شود.
حرفهآموزی به زنان در زندان کمک میکند تا پس از آزادی بتوانند اشتغال و کسبوکار داشته باشند. آموزشهای مهارتی میتواند نقش قابل توجهی در بهبود وضعیت زندگی خانوادگی آنان و کاهش فشارهای خانوادگی پس از آزادی ایفا کند.
دودانگه مسئول کارگاه تولید عطر و ادکلن در زندان زنان رشت در این بازدید، اظهار کرد: این کارگاه انواع خوشبوکنندههای بدن را تولید میکند. حدودا ۲۰ مددجو در این مجموعه مشغول به کار هستند که این تعداد آن بسته به میزان مرخصی و آزادیهای آنان متغیر است. اشتغال در این سالن به صورت ثابت و پایدار بوده و حرفهآموزی نیز در کنار اشتغال انجام میگیرد.
وی افزود: در صورتی که امکان توسعه بیشتری فراهم شود، ظرفیت اشتغال تا ۱۰۰ نفر قابل افزایش است. برای دستیابی به اشتغال بیشتر و پایدارتر، رعایت چارچوبها و ضوابط ضروری است.
مسئول کارگاه تولید عطر و ادکلن گفت: از نکات مهم در این مجموعه، همکاری با مددجویانی است که به عنوان پرسنل ثابت محسوب نمیشوند و حضورشان مداوم نیست، زیرا معمولاً دوره محکومیت آنان به پایان میرسد یا تغییراتی در وضعیتشان رخ میدهد. با این وجود، حرفهآموزی به گونهای برنامهریزی شده تا پس از پایان دوره محکومیت، زمینهسازی لازم برای استفاده از توانمندیهای این افراد فراهم شود.
یکی از مددجویان این کارگاه بیان کرد: اشتغال در زندان به من یاد داد که میتوانم مسئولیت داشته باشم و مهارتهای جدید بیاموزم. این کارها باعث شد حس کنم هنوز جایگاهی در جامعه دارم، حتی اگر آن بیرون نباشم. گاهی فکر میکنم اگر فرصتهای اینجا نبود، شاید حالا امیدی برای آینده نداشتم. دورههای حرفهآموزی به من کمک میکنند که پس از آزادی، شغلی برای خودم داشته باشم و دوباره به زندگی برگردم.