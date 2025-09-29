خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین معاونت فرهنگی سپاه قدس:

حاج قاسم از چاپ عکس خود در نشریات ممانعت می‌کرد و ناراحت می‌شد

حاج قاسم از چاپ عکس خود در نشریات ممانعت می‌کرد و ناراحت می‌شد
کد خبر : 1693135
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین معاونت فرهنگی سپاه قدس گفت: حاج قاسم که روزی از چاپ عکس خود در نشریات ممانعت می کرد و ناراحت می‌شد خلوصش باعث شد اینک تصویر او در تمام دنیا پخش و تکثیر شده است.

به گزارش ایلنا، سردار حمید مختص آبادی جانشین معاونت فرهنگی سپاه قدس شب گذشته در همایش بزرگ «سید المقاومه » در تالار آزادی دانشگاه کاشان که با حضورجمعی از اساتید ،دانشجویان و خانواوده معظم شهدا برگزار شد، ضمن گرانی داشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: یک سال قبل سید مقاومت، سید حسن نصرالله، رضوان الله تعالی علیه، بزرگ پرچمدار پرافتخار جبهه‌ی اسلام، پس از ده‌ها سال مجاهدت در مبارزه با نظام سلطه و نماینده‌ جنایتکار آن، رژیم جعلی، منحوس و خونریز صهیونیستی، به همراه جمعی از یارانش آسمانی شد.

جانشین معاونت فرهنگی سپاه قدس یاد آورشد: عالم مجاهد و رهبر مدبر، تمام عمر خود را مخلصانه و شجاعانه در خط مقدم دفاع از ملت‌های مظلوم منطقه و به ویژه مردم مظلوم فلسطین و لبنان صرف کرد و در نهایت در مسیر آزادی قدس شریف، به آرزوی دیرینه خود دست یافت و به دست جنایتکارترین اشرار عالم به شهادت رسید.

وی ادامه داد :بی‌تردید فیض شهادت حق مسلم سید مقاومت بود، اما فقدان این شخصیت کم نظیر خسارتی بزرگ برای دنیای اسلام و به ویژه جبهه مقاومت و حزب الله لبنان است. لکن بدیهی است؛ همچنان که از خون شهدای بزرگ پیشین، رهبران و بزرگانی مانند سید مقاومت، بسیار پرافتخار و موفق ظاهر شدند، خون ارزشمند این شهید عزیز نیز درخت تنومند حزب الله لبنان و جبهه‌ مقاومت را بارور نموده و آزاد سازی قدس شریف را بسیار نزدیک خواهد نمود.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود :ترور این شخصیت با عظمت و یارانش گرچه که به دست رژیم جنایتکار صهیونی انجام شد، اما همدستی دولت سلطه گر آمریکا که شریک تمام ظلم ها و خباثت های این رژیم غاصب، از جمله در فلسطین اشغالی است، قابل کتمان نیست و باتوجه به اینکه امیدی به سازمان ملل و سایر نهادها و ساختارهای بین‌المللی تحت سلطه‌ی شیطان بزرگ نیست، ضروری است که ملت‌های آزاده‌ی جهان یکپارچه به حمایت حزب الله قهرمان بیایند و بر اساس وعده‌ی الهی، شر سگ هار استکبار را از سر ملت‌های مظلوم کوتاه کنند.

سردار مختص آبادی یاد آورشد: حاج قاسم که روزی از چاپ عکس خود در نشریات ممانعت می کرد و ناراحت می شد خلوص او باعث شد اینک تصویر او در تمام دنیا پخش و تکثیر شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی