به گزارش ایلنا، سردار حمید مختص آبادی جانشین معاونت فرهنگی سپاه قدس شب گذشته در همایش بزرگ «سید المقاومه » در تالار آزادی دانشگاه کاشان که با حضورجمعی از اساتید ،دانشجویان و خانواوده معظم شهدا برگزار شد، ضمن گرانی داشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: یک سال قبل سید مقاومت، سید حسن نصرالله، رضوان الله تعالی علیه، بزرگ پرچمدار پرافتخار جبهه‌ی اسلام، پس از ده‌ها سال مجاهدت در مبارزه با نظام سلطه و نماینده‌ جنایتکار آن، رژیم جعلی، منحوس و خونریز صهیونیستی، به همراه جمعی از یارانش آسمانی شد.

جانشین معاونت فرهنگی سپاه قدس یاد آورشد: عالم مجاهد و رهبر مدبر، تمام عمر خود را مخلصانه و شجاعانه در خط مقدم دفاع از ملت‌های مظلوم منطقه و به ویژه مردم مظلوم فلسطین و لبنان صرف کرد و در نهایت در مسیر آزادی قدس شریف، به آرزوی دیرینه خود دست یافت و به دست جنایتکارترین اشرار عالم به شهادت رسید.

وی ادامه داد :بی‌تردید فیض شهادت حق مسلم سید مقاومت بود، اما فقدان این شخصیت کم نظیر خسارتی بزرگ برای دنیای اسلام و به ویژه جبهه مقاومت و حزب الله لبنان است. لکن بدیهی است؛ همچنان که از خون شهدای بزرگ پیشین، رهبران و بزرگانی مانند سید مقاومت، بسیار پرافتخار و موفق ظاهر شدند، خون ارزشمند این شهید عزیز نیز درخت تنومند حزب الله لبنان و جبهه‌ مقاومت را بارور نموده و آزاد سازی قدس شریف را بسیار نزدیک خواهد نمود.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود :ترور این شخصیت با عظمت و یارانش گرچه که به دست رژیم جنایتکار صهیونی انجام شد، اما همدستی دولت سلطه گر آمریکا که شریک تمام ظلم ها و خباثت های این رژیم غاصب، از جمله در فلسطین اشغالی است، قابل کتمان نیست و باتوجه به اینکه امیدی به سازمان ملل و سایر نهادها و ساختارهای بین‌المللی تحت سلطه‌ی شیطان بزرگ نیست، ضروری است که ملت‌های آزاده‌ی جهان یکپارچه به حمایت حزب الله قهرمان بیایند و بر اساس وعده‌ی الهی، شر سگ هار استکبار را از سر ملت‌های مظلوم کوتاه کنند.

سردار مختص آبادی یاد آورشد: حاج قاسم که روزی از چاپ عکس خود در نشریات ممانعت می کرد و ناراحت می شد خلوص او باعث شد اینک تصویر او در تمام دنیا پخش و تکثیر شده است.

انتهای پیام/