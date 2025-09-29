اشتغال ۱۹۰ نفر از مددجویان رای باز در۶ کارگاه تولیدی در خارج از زندان لاکان

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان نه تنها موجب توانمندسازی آن‌ها در دوران حبس می‌شود بلکه می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم برای بازگشت موفق و پایدار آنها به جامعه عمل کند. با اجرای برنامه‌های حرفه‌آموزی، زندانیان پس از عفو و آزادی قادر خواهند بود شغلی مناسب پیدا کنند یا کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند و به همین ترتیب، به کاهش نرخ بیکاری و ارتقای فرهنگ کارآفرینی در جامعه کمک خواهند کرد. در نهایت، این فرآیند می‌تواند به پیشگیری از بازگشت مجدد آن‌ها به زندان نیز منجر شود.

در ادامه دوازدهمین تور نظارتی قوه قضاییه با عنوان «اقتصاد زندانیان پس از عفو و آزادی» بیش از ۳۰ خبرنگار و عکاس از ۲۰ رسانه مختلف کشور از واحد‌های تولیدی محل اشتغال زندانیان بازدید کردند. در این واحد‌های تولیدی، مددجویان با بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی، مشغول به کار هستند. برخی از این افراد نیز مشمول عفو معیاری اخیر قرار گرفته‌اند.

مسعود طهور انزابی، مسئول اشتغال زندانیان رای باز زندان لاکان، درباره وضعیت اشتغال و حقوق زندانیان رای باز، گفت: در حال حاضر، تعداد کل زندانیان رای باز استان ۶۳۵ نفر است که در کارگاه‌های طرف قرارداد با بنیاد تعاون و انجمن حمایت مشغول به کار هستند. از این تعداد، ۱۹۰ نفر در ۶ کارگاه لاکان مشغول فعالیت هستند و دیگر مددجویان رای باز در کارگاه‌های خارج از زندان تحت نظارت بنیاد تعاون و انجمن حمایت از زندانیان فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: حقوق زندانیان طبق دستورالعمل ارسالی از سوی سازمان زندان‌ها به طور ماهانه به آن‌ها پرداخت می‌شود. در حال حاضر، یکی از کارگاه‌های مهم و شناخته‌شده این مجموعه، کارگاه مبل سازی است و در آن ۶۵ نفر از زندانیان رای باز مشغول به کار هستند.

طهور انزابی افزود: ۷ نفر از زندانیان این کارگاه مشمول عفو معیاری مقام معظم رهبری قرار گرفتند و از این مجموعه آزاد شدند و در همین راستا از مدت زمان حبس ۷۰ نفر از مددجویان دیگر کاسته شد.

مسئول اشتغال زندانیان رای باز زندان لاکان در مورد واحد‌های تولیدی فعال در این مجموعه، گفت: در این مجموعه علاوه بر کارگاه مبل‌سازی، ۵ کارگاه تولیدی دیگر نیز فعال است. این واحد‌های تولیدی شامل کارگاه‌های مبل‌سازی، پالت‌سازی، دو کارگاه سنگ مصنوعی، یک واحد تولیدی باغ صنوبر و همچنین یک کارگاه سفال در خارج از مجموعه زندان است.

وی در خصوص سرمایه‌گذاری در کارگاه‌ها، گفت: بخش خصوصی با بنیاد تعاون قرارداد منعقد کرده و در این کارگاه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. آنها همچنین از نیرو‌های زندانیان برای کار در این کارگاه‌ها استفاده می‌کنند. برخی از زندانیان پس از عفو و آزادی همچنان تمایل دارند در این کارگاه‌ها مشغول به کار شوند.

مسئول اشتغال زندانیان رای باز زندان لاکان در پایان گفت: اشتغال زندانیان در این کارگاه‌ها تأثیر زیادی بر بازگشت آنان به جامعه دارد. این اشتغال، در حقیقت گام دوم ما برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

یکی از مددجویان رای باز که در کارگاه مبل‌سازی مشغول به کار است، گفت: وقتی وارد این کارگاه شدم، هیچ تجربه‌ای در زمینه چوب و مبل‌سازی نداشتم. اما حالا می‌توانم مبل‌های باکیفیت بسازم و پس از عفو و آزادی از زندان، امیدوارم این حرفه من را به سمت یک زندگی مستقل هدایت کند.

یکی از افراد شاغل در کارگاه سنگ مصنوعی گفت: قبل از اینکه به زندان بیافتم، هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم که روزی توانایی ساخت سنگ‌های مصنوعی را داشته باشم. این کار نه‌تنها من را به یک حرفه مجهز کرده، بلکه یاد داده که چگونه از توانایی‌های خود استفاده کنم. پس از آزادی حتما این حرفه را ادامه خواهم داد.

مددجو دیگر در کارگاه پالت سازی گفت: این کارگاه فرصتی برای یادگیری یک حرفه جدید را برای من فراهم کرد و کمک می‌کند که پس از عفو و آزادی استقلال مالی پیدا کنم و به جامعه بازگردم.

کارآفرین کارگاه سفالگری و تولید چوب در این بازدید اظهار کرد: حدود ۵ سال پیش بود یکی از پیشنهادات من این بود که در داخل زندان شغل‌هایی را راه‌اندازی کنم که هم برای مددجویان مفید باشد و هم به جامعه کمک کند. به همین دلیل، تصمیم گرفتم با مسئولین اداره زندان گیلان صحبت کنم. در ابتدا، من یک پیشنهاد دادم که در این زمینه بتوانیم کار‌هایی را راه‌اندازی کنیم. با لطف خدا و کمک‌های اداره کل زندان‌های استان گیلان و بنیاد تعاون، این ایده به مرحله اجرا رسید.

وی افزود: اولین قدم‌ها شروع شد و ما کار خود را با تولید چوب آغاز کردیم. تولید چوب شامل محصولات مختلفی مثل دسته بیل، دسته تی و حتی تولیدات تزیینی می‌شد. از همان ابتدا، هدف اصلی‌مان این بود که به مددجویان فرصت کاری بدهیم و در عین حال به تولید ملی هم کمک کنیم.

وی ادامه داد: این پروژه گسترش پیدا کرد و در حال حاضر ۲۵ نیروی کار در این کارگاه مشغول به کارند و درآمد خوبی کسب می‌کنند. تعدادی از مددجویان مشمول عفو معیاری شدند ولی هنوز در کنار ما مشغول به کار هستند. واقعاً برای من خوشحال‌کننده است که توانسته‌ایم برای این افراد شغل ایجاد کنیم و زندگی‌شان را تغییر دهیم.

این کارآفرین اظهار کرد: در زمینه‌های دیگری همچون تولید سفال، سرامیک و... فعالیت داریم. در داخل زندان هم بخشی از کار‌ها مثل نقطه‌کوبی و آینه‌کوبی توسط خانم‌ها انجام می‌شود. هیچ تفاوتی میان زندانی‌ها و افراد آزاد شده مشاهده نمی‌کنیم.

یکی از مددجویان رای باز کارگاه سفالگری که به تازگی مشمول عفو معیاری شده بود، گفت:حالا که آزاد شدم، می‌خواهم در همین مجموعه مشغول به کار شوم. حرفه‌ای که در این کارگاه آموزش دیدم بعد از آزادی مسیر زندگی من را تغییر داد. حالا که آزاد شدم، می‌فهمم که این اشتغال در زندان چقدر به من کمک کرده است و در حال حاضر یک شغل ثابت برای شروع زندگی جدیدم دارم.

