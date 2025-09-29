خبرگزاری کار ایران
تخریب‌های غیر قانونی اخیر در ارتفاعات جنوب مشهد اعاده به وضع سابق شد

تخریب‌های غیرمجاز و تغییرات غیر اصولی و غیر مجاز جدید در ارتفاعات جنوب مشهد، با دستور معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای خراسان رضوی اعاده به وضع سابق شد.

به گزارش ایلنا، با تاکید حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی، دستور اعاده به وضع سابق تخریب‌های غیرمجاز و تغییرات غیر اصولی و غیر مجاز جدید در ارتفاعات جنوب مشهد، توسط معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان صادر شد.

در پی انتشار اخبار و وجود شواهدی مبنی بر ایجاد تغییرات غیر مجاز و غیر اصولی و انجام تخریب‌های غیر قانونی جدید در برخی مناطق ارتفاعات جنوب مشهد، با درخواست شمار زیادی از شهروندان، سازمان‌های مردم نهاد و حامیان و فعالان محیط زیست، دستگاه قضایی به این موضوع ورود کرد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در این رابطه بر لزوم پایبندی همگانی به قانون و لزوم رعایت مقررات به ویژه در حوزه شهرسازی، معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان طی دستوری به شهرداران مناطق ۷، ۸ و ۹ مشهد و مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد تاکید کرد. 

وی خاطر نشان کرد: باتوجه به تخریب غیرمجاز برخی از کوه‌ها و نقاط ارتفاعات جنوبی شهر مشهد توسط بهره‌برداران معادن و یا متخلفین و بعضاً تخریب در جهت اجرای پروژه‌های شهرداری و ایجاد مسیر‌های خاکی که امکان زمین خواری و دست درازی به اراضی موصوف را تسهیل کرده و از طرفی موجب ایجاد منظر و چشم انداز نازیبایی که از درون شهر نیز قابل رویت است، شده لذا ضروری است نسبت به اعاده به وضع سابق مناطق مزبور اقدام و نتایج به صورت مستند به این مرجع ارسال شود.

 

