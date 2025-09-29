پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت مادر حدادعادل
رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر حدادعادل را به وی، خانواده و سایر بستگان تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت مادر حدادعادل، از درگاه خداوند یکتا برای آن مادر مومنه و گرانقدر شهید، رحمت و رضوان الهی و همنشینی با فرزند شهیدش مسئلت کرد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی جناب آقای دکتر حدادعادل
با ابراز همدردی، درگذشت والده مکرمه و بزرگوارتان را به جنابعالی، خانواده محترم و سایر بستگان معزز صمیمانه تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند یکتا برای آن مادر مومنه و گرانقدر شهید که در دامان پاک خود فرزند فرهیختهای چون جنابعالی را تربیت کرد، رحمت و رضوان الهی و همنشینی با فرزند شهیدش و برای شما و عموم بازماندگان، صبر، سلامتی و تسلی خاطر مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران