پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت مادر حدادعادل

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت مادر حدادعادل، از درگاه خداوند یکتا برای آن مادر مومنه و گرانقدر شهید، رحمت و رضوان الهی و همنشینی با فرزند شهیدش مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛ بسم الله الرحمن الرحیم برادر گرامی جناب آقای دکتر حدادعادل با ابراز همدردی، درگذشت والده مکرمه و بزرگوارتان را به جنابعالی، خانواده محترم و سایر بستگان معزز صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند یکتا برای آن مادر مومنه و گرانقدر شهید که در دامان پاک خود فرزند فرهیخته‌ای چون جنابعالی را تربیت کرد، رحمت و رضوان الهی و همنشینی با فرزند شهیدش و برای شما و عموم بازماندگان، صبر، سلامتی و تسلی خاطر مسئلت دارم. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران

