وی افزود: هدف دشمن این بوده که اگر در میدان نظامی نتوانسته به اهداف راهبردی‌اش برسد، دست برتر را در فضای رسانه‌ای و مهندسی افکار عمومی نشان دهد.

شادمانی افزود: این نباید به‌صورت شعار یا آرمان باقی بماند بلکه ضرورت دارد که خون‌های ریخته‌شده به‌ویژه خون فرماندهان، تبیین، نگهداری و پاس داشته شود تا اثر عملیات روانی دشمن خنثی گردد.

وی با اشاره به تلاش‌های رژیم صهیونیستی در لبنان، فلسطین، عراق و ایران گفت: سناریوی اصلی دشمن حذف فرماندهان نظامی برای تضعیف ساختار دفاعی جبهه مقاومت و خلع‌سلاح نیروهایی مانند حزب‌الله یا حشد شعبی بوده است؛ اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که در بسیاری موارد جایگزین‌هایی جوان‌تر و تهاجمی‌تر پا به میدان گذاشته‌اند و حتی در جبهه‌ها دست برتر حفظ شده است.

شادمانی اضافه کرد: بخشی از برنامه دشمن منجر به بحران گروگان‌های رژیم صهیونیستی شده و علیرغم پشتیبانی‌های نظامی غرب، رژیم صهیونیستی در کسب اهدافش ناتوان مانده است. به گفته وی، آن‌چه اتفاق افتاده شکست برنامه‌های سیاسی و اجتماعی دشمن برای تضعیف ساختارها و ایجاد گسل‌های قومی و اجتماعی بوده است.

وی به گسترش گفتمان مقاومت پس از عملیات طوفان الاقصی اشاره کرد و گفت: این گفتمان دیگر محدود به فلسطین نیست. اگر تا قبل از این عملیات، گفتمان مقاومت و دفاع از مظلوم عمدتاً در چارچوب فلسطین مطرح بود، اکنون در دانشگاه‌های آمریکا، در خیابان‌های اروپا و در عرصه‌های دیپلماسی نیز بازتاب یافته و در روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین اثرگذار بوده است. وی این را نشانه‌ای از تضعیف‌نیافتن و حتی گسترش گفتمان مقاومت دانست.

شادمانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، شخصیت سید حسن نصرالله را چندبعدی و کاریزماتیک توصیف کرد و بیان کرد: این شخصیت تنها یک چهره نظامی یا مذهبی نبوده بلکه در ابعاد سیاسی، اجتماعی و ملت‌سازی نیز اثرگذار بوده است.

وی افزود: همین ویژگی باعث شده است که حتی گروه‌های مسیحی لبنان نیز نسبت به او احساس تعلق و عشق نشان دهند.

دختر شهید شادمانی سلاح واقعی حزب‌الله را سلاح قلب‌ها و افکار مردم عنوان کرد، نه صرفاً موشک یا تجهیزات نظامی.

شادمانی ضمن بازخوانی تجربه‌های رسانه‌ای پس از شهادت پدرش، تصریح کرد: او بین ایجاد فضای غم و سوگواری صرف و پرداختن به سیره و زیست پدرش تأکید داشته و خواسته است تمرکز برنامه‌ها بر انتقال سیره و آموزه‌ها باشد.

وی گفت: دشمن پس از ناکامی در جبهه سخت به جبهه نرم منتقل شده و بخشی از عملیات دشمن هدف‌گیری ارزش‌ها، به‌ویژه نقش مادر در خانواده و مسئله حجاب است.

شادمانی با هشدار نسبت به این برنامه‌ها گفت: دشمن تنها قصد برداشتن روسری را ندارد؛ او می‌خواهد ساختار خانواده و نقش تربیتی مادر را تضعیف کند، چرا که به‌خوبی می‌داند اگر نقش مادر کم‌رنگ شود، تأثیرات تربیتی و انتقال ارزش‌ها نیز تضعیف می‌شود و گام‌های بعدی دشمن آسان‌تر خواهد شد.

وی تأکید کرد: در حوزه حجاب باید به سمت اقدامات ایجابی برویم و فرهنگ‌سازی کنیم. مسئله فقط شکل ظاهری حجاب نیست؛ باید محتوای آن و چرایی حجاب را برای جوانان و نوجوانان تبیین کنیم.

شادمانی افزود: دشمن از ده سال گذشته تاکتیک‌های ویژه‌ای برای حمله به ارزش‌ها و حجاب طراحی کرده و اکنون این نقشه با عناوینی مانند حجاب استایل جلو می‌رود که لازم است مقابل این عملیات روانی رویکرد دفاعی و در عین حال تهاجمی اتخاذ شود.

وی به سرمایه اجتماعی و اتحاد مردمی به‌عنوان ستون‌های اساسی توان ملی اشاره کرد و گفت: سرمایه اجتماعی و حضور مردم در میدان فراتر از برد موشک‌ها است و دشمن از این سرمایه هراس دارد. باید این سرمایه حفظ شود و از تولید فضاهایی که می‌خواهند تنش‌های سیاسی و دو قطبی‌سازی ایجاد کنند، جلوگیری کنیم.

دختر فرمانده شهید شادمانی در پایان بار دیگر بر ضرورت انتقال تجربه‌های دفاع مقدس به نسل امروز و بهره‌گیری از آن در مدیریت کشور تأکید کرد و گفت: دفاع مقدس باید به‌عنوان یک مکتب مدیریتی در اقتصاد، صنعت و اداره کشور به‌کار گرفته شود تا از شرّ پروژه‌های فرسایشی دشمن در حوزه‌های رسانه‌ای و فرهنگی مصون بمانیم.

