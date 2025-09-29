دختر شهید شادمانی:
دشمن تنها قصد برداشتن روسری را ندارد/ میخواهند ساختار خانواده و نقش تربیتی مادر را تضعیف کنند
دختر سردار شهید علی شادمانی گفت: دشمن تنها قصد برداشتن روسری را ندارد؛ او میخواهد ساختار خانواده و نقش تربیتی مادر را تضعیف کند، چرا که بهخوبی میداند اگر نقش مادر کمرنگ شود، تأثیرات تربیتی و انتقال ارزشها نیز تضعیف میشود و گامهای بعدی دشمن آسانتر خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مهدیه شادمانی، دختر سردار شهید علی شادمانی فرمانده سابق قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص)، در برنامه «سیمای خانواده» با تشریح شگردهای رژیم صهیونیستی گفت: آنچه از حدود یک سال پیش بهویژه بهعنوان مانور هشدار مشاهده شده در واقع یک جنگ ادراکی و مهندسی افکار عمومی است که هدف آن القای فروپاشی و تضعیف جبهه مقاومت پس از شهادت برخی فرماندهان است.
وی افزود: هدف دشمن این بوده که اگر در میدان نظامی نتوانسته به اهداف راهبردیاش برسد، دست برتر را در فضای رسانهای و مهندسی افکار عمومی نشان دهد.
شادمانی افزود: این نباید بهصورت شعار یا آرمان باقی بماند بلکه ضرورت دارد که خونهای ریختهشده بهویژه خون فرماندهان، تبیین، نگهداری و پاس داشته شود تا اثر عملیات روانی دشمن خنثی گردد.
وی با اشاره به تلاشهای رژیم صهیونیستی در لبنان، فلسطین، عراق و ایران گفت: سناریوی اصلی دشمن حذف فرماندهان نظامی برای تضعیف ساختار دفاعی جبهه مقاومت و خلعسلاح نیروهایی مانند حزبالله یا حشد شعبی بوده است؛ اما واقعیت میدانی نشان میدهد که در بسیاری موارد جایگزینهایی جوانتر و تهاجمیتر پا به میدان گذاشتهاند و حتی در جبههها دست برتر حفظ شده است.
شادمانی اضافه کرد: بخشی از برنامه دشمن منجر به بحران گروگانهای رژیم صهیونیستی شده و علیرغم پشتیبانیهای نظامی غرب، رژیم صهیونیستی در کسب اهدافش ناتوان مانده است. به گفته وی، آنچه اتفاق افتاده شکست برنامههای سیاسی و اجتماعی دشمن برای تضعیف ساختارها و ایجاد گسلهای قومی و اجتماعی بوده است.
وی به گسترش گفتمان مقاومت پس از عملیات طوفان الاقصی اشاره کرد و گفت: این گفتمان دیگر محدود به فلسطین نیست. اگر تا قبل از این عملیات، گفتمان مقاومت و دفاع از مظلوم عمدتاً در چارچوب فلسطین مطرح بود، اکنون در دانشگاههای آمریکا، در خیابانهای اروپا و در عرصههای دیپلماسی نیز بازتاب یافته و در روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین اثرگذار بوده است. وی این را نشانهای از تضعیفنیافتن و حتی گسترش گفتمان مقاومت دانست.
شادمانی در بخش دیگری از صحبتهایش، شخصیت سید حسن نصرالله را چندبعدی و کاریزماتیک توصیف کرد و بیان کرد: این شخصیت تنها یک چهره نظامی یا مذهبی نبوده بلکه در ابعاد سیاسی، اجتماعی و ملتسازی نیز اثرگذار بوده است.
وی افزود: همین ویژگی باعث شده است که حتی گروههای مسیحی لبنان نیز نسبت به او احساس تعلق و عشق نشان دهند.
دختر شهید شادمانی سلاح واقعی حزبالله را سلاح قلبها و افکار مردم عنوان کرد، نه صرفاً موشک یا تجهیزات نظامی.
شادمانی ضمن بازخوانی تجربههای رسانهای پس از شهادت پدرش، تصریح کرد: او بین ایجاد فضای غم و سوگواری صرف و پرداختن به سیره و زیست پدرش تأکید داشته و خواسته است تمرکز برنامهها بر انتقال سیره و آموزهها باشد.
وی گفت: دشمن پس از ناکامی در جبهه سخت به جبهه نرم منتقل شده و بخشی از عملیات دشمن هدفگیری ارزشها، بهویژه نقش مادر در خانواده و مسئله حجاب است.
شادمانی با هشدار نسبت به این برنامهها گفت: دشمن تنها قصد برداشتن روسری را ندارد؛ او میخواهد ساختار خانواده و نقش تربیتی مادر را تضعیف کند، چرا که بهخوبی میداند اگر نقش مادر کمرنگ شود، تأثیرات تربیتی و انتقال ارزشها نیز تضعیف میشود و گامهای بعدی دشمن آسانتر خواهد شد.
وی تأکید کرد: در حوزه حجاب باید به سمت اقدامات ایجابی برویم و فرهنگسازی کنیم. مسئله فقط شکل ظاهری حجاب نیست؛ باید محتوای آن و چرایی حجاب را برای جوانان و نوجوانان تبیین کنیم.
شادمانی افزود: دشمن از ده سال گذشته تاکتیکهای ویژهای برای حمله به ارزشها و حجاب طراحی کرده و اکنون این نقشه با عناوینی مانند حجاب استایل جلو میرود که لازم است مقابل این عملیات روانی رویکرد دفاعی و در عین حال تهاجمی اتخاذ شود.
وی به سرمایه اجتماعی و اتحاد مردمی بهعنوان ستونهای اساسی توان ملی اشاره کرد و گفت: سرمایه اجتماعی و حضور مردم در میدان فراتر از برد موشکها است و دشمن از این سرمایه هراس دارد. باید این سرمایه حفظ شود و از تولید فضاهایی که میخواهند تنشهای سیاسی و دو قطبیسازی ایجاد کنند، جلوگیری کنیم.
دختر فرمانده شهید شادمانی در پایان بار دیگر بر ضرورت انتقال تجربههای دفاع مقدس به نسل امروز و بهرهگیری از آن در مدیریت کشور تأکید کرد و گفت: دفاع مقدس باید بهعنوان یک مکتب مدیریتی در اقتصاد، صنعت و اداره کشور بهکار گرفته شود تا از شرّ پروژههای فرسایشی دشمن در حوزههای رسانهای و فرهنگی مصون بمانیم.