برگزاری جلسه شورای هماهنگی مجلس با محوریت بررسی ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی از جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس و اعضای هیأت رئیسه، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی خبر داد و گفت:در این نشست که با هدف بررسی موضوعات مهم و جاری کشور تشکیل شد، محور اصلی جلسه به بررسی ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اختصاص یافت. در این خصوص، گزارش واصله از شورای‌ عالی راهبری برنامه هفتم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس ادامه داد:براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، عصر فردا (سه‌شنبه) جلسه‌ای در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد که در آن، گزارش مذکور تبیین و ماده ۱۱۸ به‌صورت دقیق تشریح و بررسی خواهد شد.

وی یادآور شد:گفتنی است این گزارش روز یکشنبه ۶ مهرماه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و به منظور بررسی دقیق‌تر، به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع گردیده است. پس از بررسی احکام مرتبط توسط این کمیسیون‌ها، نتایج حاصله به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال می‌شود. در نهایت، کمیسیون برنامه و بودجه گزارش نهایی را در سامانه قانون‌گذاری بارگذاری خواهد کرد.طبق برنامه، این گزارش قرار است در جلسه صحن علنی روز ۲۰ آبان‌ماه مورد بررسی و تصمیم‌گیری نهایی قرار گیرد.

گودرزی با تأکید بر اهمیت بررسی دقیق ماده ۱۱۸، ابراز امیدواری کرد که نتایج این جلسات نقش مؤثری در ارتقاء فرآیند قانون‌گذاری و پیشبرد اهداف برنامه هفتم توسعه کشور داشته باشد.

