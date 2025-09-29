گودرزی خبر داد؛
برگزاری جلسه شورای هماهنگی مجلس با محوریت بررسی ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت
سخنگوی هیات رئیسه مجلس از برگزاری جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی از جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس و اعضای هیأت رئیسه، رؤسای کمیسیونهای تخصصی خبر داد و گفت:در این نشست که با هدف بررسی موضوعات مهم و جاری کشور تشکیل شد، محور اصلی جلسه به بررسی ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اختصاص یافت. در این خصوص، گزارش واصله از شورای عالی راهبری برنامه هفتم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس ادامه داد:براساس برنامهریزی انجامشده، عصر فردا (سهشنبه) جلسهای در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد که در آن، گزارش مذکور تبیین و ماده ۱۱۸ بهصورت دقیق تشریح و بررسی خواهد شد.
وی یادآور شد:گفتنی است این گزارش روز یکشنبه ۶ مهرماه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و به منظور بررسی دقیقتر، به کمیسیونهای تخصصی مجلس ارجاع گردیده است. پس از بررسی احکام مرتبط توسط این کمیسیونها، نتایج حاصله به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال میشود. در نهایت، کمیسیون برنامه و بودجه گزارش نهایی را در سامانه قانونگذاری بارگذاری خواهد کرد.طبق برنامه، این گزارش قرار است در جلسه صحن علنی روز ۲۰ آبانماه مورد بررسی و تصمیمگیری نهایی قرار گیرد.
گودرزی با تأکید بر اهمیت بررسی دقیق ماده ۱۱۸، ابراز امیدواری کرد که نتایج این جلسات نقش مؤثری در ارتقاء فرآیند قانونگذاری و پیشبرد اهداف برنامه هفتم توسعه کشور داشته باشد.