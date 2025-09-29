به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه‌ای در خصوص نظارت بر قیمت‌ها که معاونین وزارتخانه‌های امر و مسئولان دستگاه‌های نظارتی حضور داشتند، با قدردانی از زحمات و همراهی دست‌اندرکاران امر نظارت بر بازار در طول یکسال گذشته به ویژه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به وضعیت خاص کشور در طول یکسال گذشته و لزوم اتخاذ تدابیر اقتصادی و مدیریتی با توجه به شرایط کنونی شاراه کرد و گفت: در طول ۴۵ سال گذشته با چنین دشمنی با نگاه خصمانه در صحنه‌های مختلف انقلاب مواجه بودیم که همواره به دنبال ایجاد درگیری از درون کشور و پس از ناکامی، تحمیل جنگ بودند. البته ما به این بدخواهی‌ها عادت کرده‌ایم و دلیل چنین رفتارهای غیراخلاقی و غیرانسانی این است که جمهوری اسلامی ایران منافع ابرقدرت‌ها،‌ قلدورها و استکبار جهانی را به هم ریخته است و نظام با عنایت خدا و دعای خیر مردم همواره روسفید بوده است.

وی با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با شرایط خاص اقتصادی ادامه داد: راهبرد نظام و دولت چهاردهم حفظ آماده باش کامل است‌. باید با بهره‌گیری از تجارب هشت سال دفاع مقدس،‌ جنگ ۱۲ روزه و سایر صحنه‌ها در طول انقلاب اسلامی با هوشیاری کامل برای هرگونه اتفاق آمادگی کامل داشته باشیم.

عارف تصریح کرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی نشان داد که اگر آمادگی کامل داشته باشیم دشمن نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، ادامه داد: مبنای دولت در یکسال گذشته حفظ و تقویت آرامش جامعه بوده است که نیاز به این آرامش داریم چراکه مردم از درگیری‌ها خسته شده‌اند و باید تلاش کنیم با همدلی و انسجام آرامش جامعه حفظ شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه وظیفه دولت تامین مایحتاج مردم برای رفع نگرانی‌ها است،‌ گفت: حفظ آرامش جامعه مهمترین دستاورد جنگ اخیر بود که با تلاش‌های مسئولان مختلف،‌ فروشگاه‌ها مملو از کالاهای مورد نیاز مردم شد و ادامه این اقدامات راهبرد اصلی و اساسی دولت است.

وی تاکید کرد: در فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت، مردم به عنوان یکی از مهم ترین محورهای سخنان ایشان بود. مسئولان نظام خدمتگزار این مردم هستند؛ مردمی که از این انقلاب پاسداری می‌کنند و باید مسئولان تلاش‌های خود را بیش از گذشته برای رفع نیازها و مشکلات و همچنین تحقق خواسته های آنان افزایش دهند.

عارف با اشاره به راهبرد توجه به معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بیان کرد: سیاست دولت چهاردهم تحقق برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی نظام است اما راهبرد خاص و با اولویت دولت بهبود معیشت مردم بود که در یکسال گذشته از پیگیری این راهبرد دست برنداشتیم و در تمام برنامه‌ها،‌ سیاست‌ها و اصلاحات قیمتی پیوست معیشتی به ویژه اقشار آسیب پذیر مورد توجه بود تا آسیبی به آنها وارد نشود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه حفظ وفاق، وحدت و همدلی به عنوان رمز پیروزی کشور در طول دهه‌های گذشته راهبرد دیگر دولت چهاردهم است، اضافه کرد: باید پاسخگوی نظرات و خواسته‌های مردم در راستای حفظ وفاق و انسجام اجتماعی باشیم.

وی با تاکید بر بازنگری شیوه‌ها،‌ روش‌ها و ظرفیت‌های کشور تصریح کرد: تاکنون از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نکردیم و عمدتاً بهره‌گیری از این بخش مهم ابزاری و در شرایط اضطرار بود و این نگاه به دلیل اقتصاد و تمرکز دولتی بود که باید دولت همه کاره باشد اما پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ وارد فضای متفاوتی شدیم.

عارف با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط خاص کشور و نیازها و راهبردها باید بخش خصوصی میدان‌داری کند خاطر نشان کرد: هر زمان که به فعالین اقتصادی و بخش خصوصی اعتماد کردیم پاسخ مثبت گرفته‌ایم و حتی در بخش‌های امنیتی شرکت‌های دانش بنیان دستاوردهای ارزشمندی داشتند و اعتماد دولت چهاردهم در این حوزه به بخش خصوصی کمتر از حوزه‌های دولتی نیست.

معاون اول رئیس جمهور افزود: باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات چه در داخل کشور همانند نهادهای عمومی، بخش خصوصی و دولت استفاده کنیم و فراتر از آن بهره‌گیری از مرزهای گسترده کشور است که در این راستا سیاست دولت ایجاد امکان همکاری نزدیک با کشورهای همسایه، حوزه تمدنی ایران و منطقه است.

وی تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها را از مهمترین روش‌ها و اقدامات دولت به ویژه در جنگ ۱۲ روزه برشمرد و گفت: از تفویض اختیار به استانداران جواب خوبی گرفتیم که باید این رویکرد دنبال شود و به آنان مسئولیت دهیم تا بتوانند با کشورهای همسایه در قالب تهاتر و هر شیوه دیگری ارتباطات خود را گسترش دهند که این استان‌ها نه تنها مسئول تامین کالاهای اساسی استان خود بلکه معین یک استان دیگر در داخل باشند تا معیشت مردم و کالاهای اساسی به خوبی تامین شود.

عارف با اشاره به اهمیت مقابله با احتکار و گرانفروشی به ویژه به شرایط خاص کشور افزود: عده‌ای محدود و با صدایی بلند به دنبال منافع صرفاً‌ شخصی و بهره‌گیری از شرایط کشور به عنوان یک حق خود هستند که اجازه نمی‌دهیم با سفره مردم شوخی کنند اما عملکرد خوب نهادهای نظارتی در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که باید اقدامات و برخوردهای جدی‌تر برای مقابله با احتکار و گرانفروشی انجام شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید شیوه‌ها و ساز و کارهای لازم برای برخورد با تفاوت نرخ قیمت‌ها در یک کالا در نقاط مختلف اندیشیده شود، خاطر نشان کرد: مقابله با گرانفروشی تنها محدود به کالاهای اساسی نیست و اقتدار حکومت و دولت در نظارت بر بازار به یک کالای خاص محدود نمی‌شود.

وی با تاکید بر حفظ آرامش بازار و پایداری اقتصادی ادامه داد: باید با عوامل بر هم زننده ثبات و آرامش بازار و تغییرات ناگهانی قیمت‌ها برخورد کنیم و پس از ارزیابی و رفع اشکالات تجارب گذشته از همه دستاوردها و اقدامات در طول سالیان گذشته استفاه کنیم.

عارف به برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر اقتصادی و مدیریتی دولت و نظام برای مقابله با تحریم‌ها اشاره و تاکید کرد: طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های خوبی در دولت برای مقابله با تهدیدات دشمن در دست اقدام است و باید ستادهای استانی تنظیم بازار همزمان با ستاد تنظیم بازار ملی با دادن اختیارات کامل فعال شود.

همچنین معاون اول رئیس جمهور با اشاره به انسجام و صمیمیت همه ارکان نظام و قوای سه گانه گفت: باید در یک ماه آینده اقدامات اساسی در حوزه اقتصادی اتخاذ شود تا منویات رهبر معظم انقلاب و دغدغه‌های مردم به ویژه در حوزه پایداری بازار و رفع نگرانی از آینده بازار عملیاتی شود.

عارف همچنین بر ضرورت افزایش تعامل با بازاریان با کمک اتاق اصناف در کنار پیگیری ذخیره کالاهای راهبردی تاکید کرد: و گفت: اگر در تثبیت وضعیت جنگ اقتصادی پیروز شویم قطعاً در سایر صحنه‌ها نیز موفق خواهیم شد.

در این جلسه پس از ارائه گزارش اجمالی از اقدامات قرارگاه شهید سلامی و دستگاه‌های نظارتی اتاق اصناف در جنگ ۱۲ روزه اقدامات و طرح‌های دولت شامل ایجاد شبکه منظم توزیع از طریق فروشگاه‌های زنحیره‌ای و شبکه امین،‌ استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تامین کالاهای اساسی به ویژه از استان‌های مرزی،‌ تسهیل فعالیت‌های بخش تامین و تولید،‌ ایجاد ناظر مقیم، رفع اشکالات طرح‌های گذشته توزیع کالاها،‌ کاهش نرخ تورم، ترخیص به موقع کالاها،‌ برخورد قاطعانه با قاچاق معکوس کالاهای اساسی،‌ بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و اطلاع رسانی به موقع به آحاد جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتاق اصناف و بسیج اصناف،‌ بررسی و تبادل نظر شد.

