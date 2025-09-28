قالیباف:
مذاکره راهی فریبکارانه توسط غرب برای خلع سلاح موشکی ایران است
رئیس مجلس نوشت: ایران با دیپلماسی و رعایت منافع ملی تلاش کرد مسئله را مدیریت کند، اما غربیها از مذاکره به عنوان ابزاری فریبکارانه برای محدود کردن توان دفاعی ما استفاده میکنند.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی به بیان ۵ نکته مهم در خصوص اجرایی شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی پرداخت و مسائلی را در این زمینه مطرح کرد.
متن توئیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:
۱- درباره اجراییشدن اسنپبک توسط سه کشور اروپایی اشاره به چند نکته را ضروری میدانم. جمهوری اسلامی ایران، اجرای اسنپبک و بازگشت قطعنامههای تحریمی را غیرقانونی میداند و با توجه به اینکه روسیه و چین به عنوان دو کشور عضو دائم شورای امنیت در بیانیه رسمی و در مواضع علنی بر این امر تصریح کردهاند، هیچ کشوری ملزم به رعایت آنها نیست. در همین راستا ایران نیز خود را ملزم به رعایت این قطعنامههای غیرقانونی از جمله تعلیق غنیسازی نمیداند و معتقدیم همچنان امروز حق غنیسازی ما مورد تایید قوانین بینالمللی است.
۲- قبلاً گفته شده است که تحریمهای تعیینشده در این قطعنامه در مقایسه با تحریمهای آمریکا اهمیت موثری ندارد؛ همچنین بدلیل غیرقانونی بودن استفاده از مکانیسم ماشه و تصریح روسیه و چین بر غیرقانونی بودن آن، اجراییشدن قطعنامههای تحریمی در سازمان ملل با موانع حقوقی جدی روبروست.
در عین حال اعلام میکنیم در صورتی که کشوری بر اساس این قطعنامههای غیرقانونی اقدامی علیه ایران انجام دهد، با اقدام متقابل و جدی ایران روبرو خواهد شد و سه کشور اروپاییِ بانی این اقدامات هم واکنش ما را خواهند دید.
۳- لازم است مردم عزیز ایران استحضار داشته باشند که ایران انواع روشهای دیپلماتیک را با رعایت منافع ملی به کار گرفت تا این موضوع حل و فصل شود یا به تاخیر بیافتد؛ توافق قاهره فقط یکی از این موارد بود. از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه میخواهم که جزئیات پیگیریها، توافقات و بدعهدیهای طرف مقابل را برای مردم شرح دهند.
۴- اصرار بر پیگیری غیرقانونی مکانیسم ماشه علیرغم انعطافهای ایران، بر چند امر صحه گذاشت؛ اول اینکه مذاکره برای غربیها، راهی فریبکارانه برای تشدید فشارها برای خلع سلاح موشکی ایران است. آنها شرط تمدید ۶ ماهه اسنپبک را، مذاکره با آمریکا و دسترسی آژانس اعلام کردند و آمریکا نیز یکی از پیششرطهای خود را محدودکردن برد موشکی اعلام کرد. آیا این جز یک تقسیم کار برنامهریزی شده با ظاهری فریبکارانه، برای گرفتن توان موشکی ایران است؟ و دومین مساله اینکه یکبار دیگر این مساله نشان داد عامل اصلی حفظ منافع و امنیت ملی ایران، فقط و فقط قوی شدن است. باب دیپلماسی به عنوان یک روش دفاع از حقوق ملی هیچگاه در نظام جمهوری اسلامی بسته نشده و نخواهد شد اما امروز یکبار دیگر بر هر ناظر منصفی روشن شد که دیپلماسی بدون تقویت مولفههای قدرت، فقط ابزاری برای فشار است.
۵- برخی تلاش دارند با چشم بستن بر واقعیت های بدیهی، اجرای اسنپبک را مقدمه جنگ جلوه دهند. مردم عزیز ما مشاهده کردند که رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور نامحترم آمریکا، چه زمانی که در میانه مذاکرات به کشور ما حمله تجاوزکارانه کردند و چه هنگامی که سوریه و قطر و لبنان را آماج حملات خود قرار دادند، هیچ نیازی به آوردن بهانههای حقوقی برای اقدامهای غیرقانونی و تجاوزگرانه خود ندیدند. اسرائیلیها اگر تا امروز مجدداً به کشور ما حمله نکردهاند نه به دلیل فعال نشدن اسنپبک بلکه به این دلیل بوده است که احساس کردهاند حملهی مجدد آنها به ایران باعث شکستی بدتر از جنگ پیشین میشود. تنها راه بازداشتن دشمن از حمله به ایران تقویت مولفههای قدرت خصوصاً تقویت بنیه دفاعی و حفظ انسجام ملی ایران است.