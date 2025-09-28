برای ساخت تجهیزات نظامی از هیچ کشوری اجازه نمیگیریم
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح گفت: جمهوری اسلامی ایران مسیر ساخت تجهیزات دفاعی پیشرفته را ادامه میدهد و از هیچ کشوری در این زمینه اجازه نخواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار «ابوالفضل شکارچی» معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح امروز (یکشنبه) در آیین رونمایی از ۲۲۰ تابلو شهید کوچههای آسمانی در قم، با تأکید بر صلحآمیز بودن برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: انرژی هستهای برای ما ابزار توسعه و رفاه است و در حوزههای پزشکی، کشاورزی و صنعت کاربرد دارد؛ هرگونه اتهامزنی درباره گرایش به فعالیتهای غیر صلحآمیز را قویاً رد میکنیم.
سردار شکارچی ادامه داد: اگرچه دشمنان ما از داشتن تسلیحات هستهای و موشکهای حامل کلاهک هستهای برخوردارند، اما حق ملت ایران را در داشتن انرژی هستهای صلحآمیز نادیده میگیرند.
وی افزود: از ما خواسته میشود که از غنیسازی دست برداریم؛ این در حالی است که خواستههای مشابه درباره توانمندیهای موشکی نیز مطرح میشود. آیا عاقلانه است کشوری که خود سلاح پیشرفته دارد، از کشور دیگر بخواهد توان دفاعیاش را کاهش دهد؟ جمهوری اسلامی مسیر ساخت تجهیزات دفاعی پیشرفته را ادامه میدهد و از هیچ کشوری اجازه نخواهد گرفت.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه ملت ایران تسلیم فشارها نخواهد شد، تصریح کرد: حفظ دستاوردهای فناورانه کشور، میراث خون هزاران شهید و ضرورتی راهبردی برای پیشرفت ملی است.
سردار شکارچی با اشاره به تجربه سایر کشورها، گفت: پرونده لیبی نمونهای روشن است؛ بعد از خلع سلاح، این کشور در معرض فروپاشی و ویرانی قرار گرفت؛ لذا نباید تاریخ را تکرار کنیم و راهحل در برابر تهدیدات، مقاومت و ایستادگی است.
وی اضافه کرد: تجربه نشان داده است که هرگاه در برابر دشمن، با صلابت ایستادهایم، او عقبنشینی کردهاست؛ بنابراین ما راه مقاومت را انتخاب کردهایم و با توکل به خداوند متعال و تکیه بر ملت شریف ایران، به پیشروی خود ادامه خواهیم داد.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به تجربه ۴۶ انقلاب و تحولات تاریخی، تاکید کرد: مقایسه وضع امروز با گذشته ــ آن زمان که برخی مسئولان کشور در برابر قدرتهای خارجی سر تعظیم فرو میآوردند ــ نشاندهنده این است که مسیر طیشده به واسطه خون شهدا و رهبری الهی انقلاب است.
سردار شکارچی ادامه داد: این دستاوردها ریشه در ایثار و تکیه بر ایمان ملّی دارد و هرگونه تضعیف وحدت و انسجام داخلی، امید دشمنان را افزایش میدهد.
وی با تأکید بر اینکه آسیبهای جنگ نرم اکنون بخشی از خاکریزهای فرهنگی و اعتقادی ما را هدف گرفتهاند، یادآور شد: آثار نفوذ فرهنگی و تفرقهآفرینی دشمن را در جامعه و حتی در میان خودمان میتوان دید؛ بنابراین دغدغهمندی در حوزه تربیت و آموزش نسل آینده باید اولویت همه مسئولان باشد.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح افزود: مهمترین نگرانی امروز این نیست که دشمنی بخواهد جسم خاکی ما را تصرف کند، بلکه آنچه برای کشور خطرناک است، تصرف ذهن و اعتقادات جوانان است که بازپسگیری آن دشوار خواهد بود.
سردار شکارچی با اشاره به تجربههای دوران دفاع مقدس و عملیاتهای بزرگ مانند فتح المبین و آزادسازی خرمشهر و نتایج آن، خاطرنشان کرد: آنچه در آن روزها به ما قدرت داد، همبستگی ملی، رهبرپذیری و اعتماد به نفس ملّی بود؛ همان مؤلفهها اکنون نیز باید حفظ شود.
وی افزود: نباید اجازه دهیم فرهنگ بیگانه بر فضای آموزش و پرورش و خانوادهها غلبه کند و جوانان ما بیحجاب یا بینماز از مدرسه بیرون بروند؛ چنین تغییراتی نشانه ورود دشمن به عرصههای نرمِ کشور است.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح خطاب به مسئولان و دستگاههای فرهنگی و آموزشی تأکید کرد: مسئولیت تربیت نسل آینده را باید جدی گرفت و همه دستگاهها در این مسیر هماهنگ عمل کنند.
سردار شکارچی اضافه کرد: اگر میخواهیم کشورمان را برای آیندگان حفظ کنیم، باید همصدا و همراستا باشیم و از اختلافات داخلی فاصله بگیریم؛ تفرقه و شکاف میان مردم یا میان مسئولان، پیروزی دشمن را تسهیل خواهد کرد.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح عنوان کرد: ما به پشتوانه انقلاب، شهدا و رهبری، مسیر پیشرفت و استقلال را ادامه خواهیم داد و هیچکس نباید نسبت به اراده ملّت ایران کوچکترین تردیدی داشته باشد.
وی، با تشریح روند جنگ تحمیلی ۱۲روزه علیه ایران اسلامی، افزود: از بامداد ۲۳ خرداد و همزمان با تشدید تهدیدات، فرماندهی مستقیم نیروهای مسلح توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) انجام و بازآرایی سریع فرماندهان عالی برای مدیریت مقابله با دشمن آغاز شد و جمهوری اسلامی توانست ظرف مدت کوتاهی طرحهای مقابلهای و هجومی را به اجرا بگذارد.
سردار شکارچی با اشاره به برآورد دشمن که معتقد بود ظرف چند روز میتواند توازن را به نفع خود تغییر دهد، افزود: دشمن محاسباتش بر این مبنا بود که با ایجاد اختلال در ساختار فرماندهی و ظرف یک هفته یا حتی سه روز، نظام جمهوری اسلامی را فلج کند؛ اما به لطف عنایت الهی، هوشمندی فرماندهی و فداکاری رزمندگان، چنین نقشهای ناکام ماند.
وی ادامه داد: در کوتاهترین زمان ممکن، فرماندههان جدید جایگزین شدند و حضور مستقیم آنان در خطوط مقدم و در معیت فرماندهی کل قوا، مدیریت میدان را تسهیل کرد.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح افزود: از غروب همان روز، جمهوری اسلامی حملات هجومی خود را علیه اهداف راهبردی دشمن آغاز کرد و در روزهای بعد تاکتیکها و تکنیکهای هجومی با شدت و دقت بیشتری به اجرا درآمد.
سردار شکارچی با تأکید بر ارزیابیهای ادامهدار و لزوم بازآرایی و تقویت ساختارها، گفت: این تجربه نشان داد که جمهوری اسلامی توان مقابله راهبردی و تاکتیکی را دارد و باید از فرصت توقف نسبی در میدان برای رفع کاستیها و ارتقای توانمندیها استفاده شود.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تجربه ۱۲ روز درگیریهای اخیر، بیان کرد: دشمن از امیدواری به شکست نیروهای مسلح، ایجاد تفرقه داخلی مأیوس شدهاست و جمهوری اسلامی نیز در این جنگ تحمیلی دستاوردهای چشمگیری بهدست آوردهاست.
سردار شکارچی گفت: دشمن از لحاظ نظامی قادر به تحقق اهداف سیاسی و روانی خود نبوده و از فروپاشی وحدت نیروهای مسلح و تفرقه میان مسئولان ناامید شدهاست.
وی در تشریح عملکرد نیروهای مسلح در این دوره افزود: ما در این مدت درسهای بزرگی به دشمن دادیم؛ پایگاهها و تأسیسات حساس دشمن مورد اصابت قرار گرفت و نیروهای ما با ایثار و فداکاری توان عملیاتی خود را بهنمایش گذاشتند. اگر جنگ ادامه پیدا میکرد، دشمن ضربات محکمتری متحمل میشد، اما توقف جنگ فرصتهایی برای بازآرایی و رفع کاستیها فراهم کرد و توان دفاعی ما نسبت به قبل از آغاز درگیریها بهطور چشمگیری افزایش یافتهاست.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح ضمن تقدیر از نقش رزمندگان، به عملکرد پدافند هوایی و نیروی هوافضای سپاه اشاره کرد و افزود: این یگانها بهعنوان خط مقدم دفاعی و واحدهای هجومی نقش مؤثری در خنثیسازی تهدیدها و پاسخ به تجاوزها ایفا کردند.
وی با اشاره به نمونههایی از ایثار رزمندگان اضافه کرد: در برخی موارد، نیروها با تحمل جراحات شدید ادامه عملیات را مدیریت کردند و مأموریتها را به انجام رساندند.
سردار شکارچی همچنین به روایتهایی از حضور مردمی و مشارکت داوطلبانه شهروندان در پشتیبانی اشاره کرد و گفت: بسیج عمومی و همراهی اقشار مختلف جامعه نشاندهنده بلوغ سیاسی و اجتماعی آنان است؛ بلوغی که اجازه نمیدهد موجآفرینیهای دشمنان داخلی یا خارجی اثرگذار باشد.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر تداوم آمادگی از مردم خواست که هوشیار باشند و اجازه ندهند اقلیتی معدود، افکار عمومی را دچار اغتشاش کنند.
وی در ادامه با یادآوری کارزارها و توطئههای متعدد علیه انقلاب اسلامی، اظهار داشت: دشمنی استکبار جهانی از روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی آشکار شد و با توسل به همه ابزارهای نظامی، سیاسی و تبلیغاتی کوشش کرد نظام نوپای جمهوری اسلامی را متوقف و ساقط کند.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح، افزود: مستکبران عرصه را خالی نداشتند؛ از تحریک و تسلیح صدام بعثی تا بسیج امکانات نظامی و رسانهای قدرتهای جهانی، همه و همه برای براندازی انقلاب به کار گرفته شد. ارتش بعث عراق در آغاز جنگ، نماینده و ستون نظام سلطه در عمل بود و از شرق و غرب جهان تسلیحات و پشتیبانی همهجانبه دریافت کرد، اما محاسبات دشمن در مواجهه با ابعاد معنوی، اراده ملی و ایمان تودههای مردم «نادرست» از آب درآمد.
سردار شکارچی در تشریح مقاطع حساس دفاع مقدس، گفت: در آن زمان جمهوری اسلامی هنوز دارای ساختارهای منظم نظامی کامل نبود و امکانات ابتدایی بسیاری ناپایدار بود؛ با اینحال ملت و رزمندگان با ارادهای الهی و فداکاریهای بینظیر، از مرزها دفاع کردند.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح همچنین به نقش سازندگان و دانشمندان دفاعی در خودکفایی و ارتقای قدرت بازدارندگی اشاره کرد و یاد شهید حسن طهرانیمقدم را گرامی داشت.
وی یادآور شد: آنچه امروز در حوزه موشکی، پهپادی، راداری، جنگ الکترونیک و سامانههای زیرسطحی مشاهده میشود، ثمره سالها کار علمی و ایثار دفاع مقدس و پیگیری بیوقفه متخصصان داخلی است.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح درباره تهدیدات نوین تأکید کرد: بعد از شکستهای مکرر و پیدرپی دشمن در صحنه نظامی، فشارها به اشکال دیگر — از جمله تحریم اقتصادی، عملیات روانی، تهاجم فرهنگی و تلاش برای ایجاد تفرقه در جامعه و بین مدیران کشور ادامه یافت.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح این مجموعه اقدامها را «تهاجم ترکیبی» نامید که مؤلفههای نظامی، سیاسی، اقتصادی، رسانهای و شناختی را دربر میگیرد و هدفش تضعیف بنیانهای اجتماعی و مدیریتی کشور است.
سردار شکارچی در پایان با تأکید بر ادامه مسیر خوداتکایی و ارتقای توان دفاعی، خاطرنشان کرد: ملت ایران با تجربه دفاع مقدس و دستاوردهای امروز نشان داده که در برابر هر نوع فشار و توطئه مقاوم است.