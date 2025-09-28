به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان عصر امروز یکشنبه ششم مهرماه ۱۴۰۴ در جلسه هیئت دولت، در سخنانی به تبیین و تشریح دستاوردها و برنامه خود در سفر اخیر به نیویورک و دیدار با مقامات کشورهای مختلف پرداخت و ضمن تأکید بر رفتار غیرمنطقی و قلدرمآبانه آمریکا در قبال تلاش‌های صادقانه جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به راهکاری عادلانه در موضوع هسته‌ای، خاطرنشان کرد: مطابق با آموزه‌های مکرر قرآن کریم، عهدشکنان و زورگویان هرگز از ما رضایت نخواهند داشت، مگر آنکه ما تسلیم اراده آنان شویم؛ حال آنکه این امر هیچ‌گاه رخ نخواهد داد.

رئیس‌جمهور در ادامه با تبیین برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در دولت، اطمینان خاطر داد که کشور برای مواجهه با هرگونه شرایطی آماده است و زندگی و معیشت مردم در کانون توجه دولت قرار دارد.

پزشکیان با اشاره به آغاز برنامه‌های کاهش هزینه‌های دولتی و اصلاح ساختار توزیع یارانه‌ها در جهت برقراری عدالت و صیانت از منافع عمومی افزود: با تعاملات و ارتباطات گسترده و سازنده شکل گرفته با همسایگان و کشورهای دوست و همسو، بدخواهان هرگز به اهداف و توهمات خود دست نخواهند یافت.

رئیس جمهور همچنین با یادآوری تلاشهای شکست خورده آمریکائی‌ها برای ایجاد اختلال و کارشکنی در موضوع صادرات کشور در اوج تحریم و جنگ تصریح کرد: کشورهای بسیاری در جهان نه‌تنها منابع نفت و گاز ندارند، بلکه برای تأمین نیازهای داخلی خود ناگزیر به واردات‌اند؛ با این حال مسیر توسعه و پیشرفت را با جدیت پیموده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا به توان متخصصان، نخبگان و همدلی مردم، قادر خواهد بود وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش داده و در عین تأمین نیازهای داخلی، برنامه‌های توسعه‌ای را با قدرت ادامه دهد.

پزشکیان در بخشی دیگر از سخنان خود با تأکید بر اصل عزتمندی و استقلال‌طلبی ملت ایران، با بیان اینکه ما میان تسلیم و سرخم کردن در مقابل زورگویان و عزتمندی و ایستادگی و تکیه بر توان مردم خود، قطعاً راه دوم را در پیش خواهیم گرفت، تصریح کرد: مسیر ما، ایستادگی، تکیه بر توان مردم و حرکت عزتمندانه به سوی آینده‌ای روشن است. همان‌گونه که در گذشته نیز ملت ایران از دل بحران‌ها فرصت ساخته، این‌بار نیز با همبستگی و عزم راسخ، کشور را به سمت رشد، پیشرفت و آبادانی بیشتر هدایت خواهیم کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه قطعاً هر گونه ایجاد محدودیت و تحریمی از نگاه ما مذموم و غیر قابل‌پذیرش است اظهار داشت: ما تا آخرین لحظه برای شفاف‌سازی و رسیدن به راهکاری عادلانه و منطقی پای میز گفتگو حاضر بوده‌ایم. متأسفانه طرف مقابل با رویکردی تحکم‌آمیز می‌خواهد همه داشته‌های ما را در ازای فرصتی چند ماهه بگیرد و در گام‌های بعدی مطالبات جدیدی مطرح کند؛ این رویکرد هرگزپذیرفته نخواهد شد و ما مسیر عزتمندانه خود را با سربلندی ادامه خواهیم داد.

پزشکیان در پایان با یادآوری فتوای صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرمت سلاح هسته‌ای، تأکید کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه شفاف و روشن است؛ ما هرگز به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده و نیستیم. این تعهد نه صرفاً در سخنان مسئولان، بلکه در فتوا و مبانی دینی ما ریشه دارد. با این وجود، همواره آمادگی خود را برای گفتگویی منطقی، عادلانه و مبتنی بر معیارهای روشن اعلام کرده‌ایم، اما هرگز به مذاکره‌ای که ما را درگیر مسایل و مشکلات جدید کند تن نخواهیم داد.

