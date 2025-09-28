بیگدلی در تذکر شفاهی:
قیمت فروش مرغ دو برابر قیمت تولید آن است
نماینده مردم تاکستان در مجلس با بیان اینکه علیرغم ارز ترجیحی اختصاص یافته به تولید مرغ و قیمت تمام شده که ۷۰ هزار تومان است، این محصول به میزان ۱۴۰ هزار تومان در بازار به فروش میرسد که استدلال منطقی برای آن وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، عباس بیگدلی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، در تذکری خطاب به وزارت جهاد کشاورزی گفت: قرار بود در بودجههای سالیانه، ارز ترجیحی سفره مردم را از تلاطمها حفظ کند اما با بیتدبیری، رانت و انحصار برخی شرکت ها، افراد وارد کننده و عوامل واسطه که منجر به هدررفت ارز ترجیحی مصوب بودجه میشود، روبروی هستیم.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: امروز با چه استدلالی قیمت مرغ کیلویی ۱۴۰ هزار تومان به فروش میرسد در حالی که قیمت تمام شده تولید آن تنها ۷۰ هزار تومان بوده و سالیانه ۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی به آن اختصاص مییابد.
وی در ادامه خطاب به وزیر آموزش و پرورش خواستار تعیین تکلیف مسئله قرارداد کار نیروهای خدمات و حق التدریسیها با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و انعقاد قرارداد کارمعین شد و گفت: لازم است پاداش بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۰ به بعد هرچه سریعتر انجام شود و رئیس جمهور در این خصوص به سازمان برنامه و بودجه دستور دهد.
بیگدلی همچنین در ادامه بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت داوطلبان معترض استخدامی آموزش و پرورش، کیفیت بخشی آموزشی و احقاق حق داوطلبان از سوی وزیر آموزش و پرورش به عنوان یکی از وظایف مهم وی تأکید کرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: از سوی دیگر، ابلاغ شیوه نامه سازماندهی نهضتی ها، پیش دبستانیها و طرح امینیها مطابق مصوبه سال ۱۴۰۴ مورد تأکید است و انتظار میرود با ابلاغ سریع قانون میان سازمانهای اداری و استخدامی همکاری لازم صورت گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان در تذکری خطاب به علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، خاطرنشان کرد: انتظار میرفت شما جبران کننده مواضع غلط باشید. شما گفتید اسنپ بک فعال شود، همکاری با آژانس نیز تعلیق میشود؛ این در حالی است که این موضوع سه ماه قبل در این مجلس به صورت قانون درآمده است پس چرا به جای توجه به نص صریح قانون، آن را نادیده گرفتید. لطفا مواضع خود را انقلابی کنید./
