واکنش رئیس خانه احزاب به احضار برخی از اعضای جبهه اصلاحات
دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: اظهارنظر احزاب و جبهههای سیاسی در زمینههای مختلف از اصول فعالیتهای حزبی و آزادی بیان است.
به گزارش ایلنا، حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار و رئیس خانه احزاب ایران ضمن انتقاد از رفتارهای سلبی نسبت به کنشگری سیاسی برخی احزاب و جبهههای سیاسی گفت: در روزهای اخیر شاهد تلاش بخشی از مسئولین برای محدودسازی آزادی بیان در حوزههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بودهایم که باید به صراحت تاکید کرد این رویه نقض حقوق متعارف احزاب به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه نباید در مقابل اظهارنظر مخالف نظرات خود به رفتارهای یا محدودکننده روی آوریم، افزود: احزاب و جبهه های سیاسی در کشور در راستای حفظ منافع ملی میکوشند و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.
کمالی ادامه داد: همه مردم و مسئولین میبایست در جهت افزایش وحدت و دوری از تفرقه تلاش کنند. قطعا سیاست دشمن پنداری مخالفین سیاسی و یا کسانی که با ما هم نظر نیستند، نمیتواند در راستای افزایش وحدت ملی موثر واقع شود. گام برداشتن و حرکت کردن در آن مسیر را میتوان به نوعی آب در آسیاب دشمن ریختن تلقی کرد.
وی در پایان ضمن غیرقابل پذیرش دانستن احضارهای اخیر تاکید کرد: اینک زمان وحدت، همکاری و معاضدت در دفاع از کشور عزیزمان ایران است. وقت همگرایی است نه واگرایی. سیاستهای مغایر با همبستگی ملی و همدلی اجتماعی که موجب کاهش مشارکت همه مردم در اداره امور جامعه و دفاع از تمامیت سرزمینی است، باید کنار گذاشته شوند.