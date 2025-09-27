خبرگزاری کار ایران
سردار طلایی‌نیک:

منافع و امنیت ملی، مبنای قدرت موشکی ملت ایران است

سخنگوی وزارت دفاع گفت: منافع و امنیت ملی، مبنای قدرت موشکی ملت ایران است و هرگونه مداخله خارجی در تعیین قدرت توان دفاعی و امنیتی کشور ممکن نیست.

به گزارش ایلنا،‌ سردار رضا طلایی‌نیک سخنگوی وزارت دفاع  در گفت‌وگویی با اشاره به اصرار آمریکا و غرب برای مذاکره درباره برنامه موشکی و درخواست کاهش برد موشک‌های ایران گفت: منافع و امنیت ملی، مبنای قدرت موشکی ملت ایران است و هرگونه مداخله خارجی در تعیین قدرت توان دفاعی و امنیتی کشور ممکن نیست.

 سخنگوی وزارت دفاع بیان کرد: یکی از اصول ملی در ایران صیانت از ظرفیت‌ها و توان دفاعی برای مقابله با تهدیدات احتمالی است.وی افزود: بنابراین هیچ‌گونه زمینه مداخله قدرت‌های بیگانه در تعیین توان و قدرت موشکی متناسب با نیاز دفاعی کشور قابل قبول نخواهد بود

 

