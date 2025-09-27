بررسی تحقیق و تفحص از نحوه برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش

به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به شرح زیر است؛

یکشنبه (۶ مهرماه):

- جلسه کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی گزارش کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی در خصوص «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» با حضور سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاون امور شورای مجلس رئیس جمهور، سازمان اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، فراجا، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی

دوشنبه( ۷ مهرماه):

- جلسه کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی «طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی با حضور نمایندگان طراح، سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان بازرسی کل کشور معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی

- جلسه کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (اعاده شده از شورای نگهبان ارجاعی از صحن) با دعوت از شورای نگهبان، سازمان اداری و استخدامی کشور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور

- جلسه کمیته ایثارگران کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران اعاده از شورای نگهبان-۲) با دعوت از شورای نگهبان، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد کل نیروهای مسلح

- جلسه کمیته ایثارگران کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی لایحه اصلاح تبصره بند (ه) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با دعوت از سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، معاونت امور مجلس رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور.

سه‌شنبه (۸ مهرماه):

- جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با دعوت از وزیر آموزش و پرورش در خصوص تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون «نحوه برگزاری آزمون استخدامی مشاغل کیفیت بخشی (پرورشی) آموزش و پرورش سال ۱۴۰۳» با حضور نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص و پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی:

۱. نادرقلی ابراهیمی؛ نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس

۲. احسان عظیمی‌راد؛ نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس

۳. میثم ظهوریان؛ نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس

۴. سیدجواد حسینی‌کیا؛ نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس

۵. احمد بیگدلی؛ نماینده مردم خدابنده در مجلس

۶. علی شیرین‌زاد؛ نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس

- جلسه کمیته رفاه اجتماعی کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیات‌های مدیره و مدیریت عامل (اعاده از شورای نگهبان) با دعوت از سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

چهارشنبه(۹ مهرماه):

جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی

لازم به ذکر است، کمیته موارد خاص کمیسیون اجتماعی روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری، برگزاری جلسات کمیته های تخصصی کمیسیون اجتماعی را در دستور کار دارد.

انتهای پیام/