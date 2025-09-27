خبرگزاری کار ایران
در هفته جاری انجام می‌شود؛

بررسـی طرح اصـلاح قانون اصـلاح اختیارات سـازمان بسـیج

بررسـی طرح اصـلاح قانون اصـلاح اختیارات سـازمان بسـیج
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته جاری طرح اصـلاح قانون اصـلاح اختیارات سـازمان بسـیج سـازندگی نیروی مقاومت بسـیج سـپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری ( ۵ مهرماه الی ۸ مهرماه ) به شرح ذیل اعلام شد.

- مروری بر آخرین اخبار و تحولات

- بررسی اصلاحات دو فقره از مصوبات مجلس با حضور نماینده شورای نگهبان

- تشـریح برنامه های تقنینی و تعاملات فی مابین با حضـور معاون قوانین مجلس شــورای اسلامی

- ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

- بازدید

- جلسه هیئت رئیسه کمیسیون

- بررسـی طرح اصـلاح قانون اصـلاح اختیارات سـازمان بسـیج سـازندگی نیروی مقاومت بسـیج سـپاه پاسداران انقلاب اسلامی

- بررسی آخرین تحولات امنیتی - دفاعی

- دیدار رئیس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های اجرایی

- بررسی طرح الزام دولت به پیگیری حقوقی اقدامات تجاوزکارانه رژیم صـهیونیسـتی و آمریکا در جنگ تحمیلی آغاز شـده در بیست و سـوم خردادماه ۱۴۰۴ علیه جمهوری اسـلامی ایران

 

