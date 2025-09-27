به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری ( ۵ مهرماه الی ۸ مهرماه ) به شرح ذیل اعلام شد.

- مروری بر آخرین اخبار و تحولات

- بررسی اصلاحات دو فقره از مصوبات مجلس با حضور نماینده شورای نگهبان

- تشـریح برنامه های تقنینی و تعاملات فی مابین با حضـور معاون قوانین مجلس شــورای اسلامی

- ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

- بازدید

- جلسه هیئت رئیسه کمیسیون

- بررسـی طرح اصـلاح قانون اصـلاح اختیارات سـازمان بسـیج سـازندگی نیروی مقاومت بسـیج سـپاه پاسداران انقلاب اسلامی

- بررسی آخرین تحولات امنیتی - دفاعی

- دیدار رئیس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های اجرایی

- بررسی طرح الزام دولت به پیگیری حقوقی اقدامات تجاوزکارانه رژیم صـهیونیسـتی و آمریکا در جنگ تحمیلی آغاز شـده در بیست و سـوم خردادماه ۱۴۰۴ علیه جمهوری اسـلامی ایران

