به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس و در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه، نوشت: ‬ ‌اقدام غیر قانونی سه کشور اروپایی نشان داد:

۱- اروپا هیچ استقلالی از خود ندارد و بله قربان گوی آمریکا و فرقه خون ریز صهیونیستی است.

۲- نظامات بین‌المللی ابزاری برای زورگویی هستند.

۳- ایران بزرگ قابل تهدید نیست و استقلال خود را معامله نمی‌کند.

‌۴- ایران با تکیه بر اتحاد مقدس ملی و توان و ظرفیت عظیم خود با اقتدار از این شرایط عبور خواهد کرد.

۵- مذاکره با غرب فریب کار و نیرنگ باز جز شرطی کردن اقتصاد کشور هیچ سودی ندارد.

