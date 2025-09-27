خبرگزاری کار ایران
بازدید اسلامی از شرکت‌های زیوپادولسک و TVEL روسیه

کد خبر : 1691967
معاون رییس‌جمهور از شرکت‌های زیوپادولسک و TVEL Rosatom بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ محمد اسلامی معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی در جریان سفر به روسیه و شرکت در مجمع جهانی اتم از شرکت‌های زیوپادولسک و TVEL Rosatom بازدید کرد.
 

اسلامی در این سفر ضمن بازدید از شرکت‌های زیوپادولسک و  TVELو نیز سایر مراکز و موسسات فعال در حوزه علوم و فنون هسته‌ای روسیه، در نشست مجمع جهانی اتم شرکت و سخنرانی کرد.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران در سفر به روسیه از نمایشگاه «اتم اکسپو - 2025» نیز بازدید کرد.

 

