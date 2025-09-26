واکنش ایران به سخنرانی «نتانیاهو» در مجمع عمومی سازمان ملل در مقابل صندلیهای خالی
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سخنرانی روز جمعه «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: چگونه ممکن است یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب در معتبرترین تریبون جهانی بایستد، در چشمان جامعه جهانی خیره شود و کارزار دروغپراکنی و فریبکاری خود را برای توجیه نسلکشی، تجاوز و جنگافروزی پیش ببرد؟
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مطلبی در این ارتباط در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز در صحن مجمع عمومی سازمان ملل، در حالی که نتانیاهو، این جنایتکار جنگی تحت تعقیب دیوان بینالمللی کیفری، در برابر صندلیهای تقریباً خالی، لفاظیهای فاشیستی خود را تکرار میکرد، این تصاویر کودکان بیگناه ایرانی بود که نمایندگی «ملت ایران» را بر عهده داشتند.
وی افزود: اینان شاهدانی بودند که چهرهی حقیقی جنایتکاری را که با بیشرمی تمام به جنایاتش افتخار میکند، نزد جهانیان رسوا کردند.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران گفت: به راستی، چگونه ممکن است یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب در معتبرترین تریبون جهانی بایستد، در چشمان جامعه جهانی خیره شود و کارزار دروغپراکنی و فریبکاری خود را برای توجیه نسلکشی، تجاوز و جنگافروزی پیش ببرد؟