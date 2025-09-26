به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مطلبی در این ارتباط در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز در صحن مجمع عمومی سازمان ملل، در حالی که ‎نتانیاهو، این جنایتکار جنگی تحت تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری، در برابر صندلی‌های تقریباً خالی، لفاظی‌های فاشیستی خود را تکرار می‌کرد، این تصاویر کودکان بی‌گناه ایرانی بود که نمایندگی «ملت ایران» را بر عهده داشتند.