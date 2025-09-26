خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش ایران به سخنرانی «نتانیاهو» در مجمع عمومی سازمان ملل در مقابل صندلی‌های خالی

واکنش ایران به سخنرانی «نتانیاهو» در مجمع عمومی سازمان ملل در مقابل صندلی‌های خالی
کد خبر : 1691774
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سخنرانی روز جمعه «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: چگونه ممکن است یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب در معتبرترین تریبون جهانی بایستد، در چشمان جامعه جهانی خیره شود و کارزار دروغ‌پراکنی و فریب‌کاری خود را برای توجیه نسل‌کشی، تجاوز و جنگ‌افروزی پیش ببرد؟

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مطلبی در این ارتباط در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز در صحن مجمع عمومی سازمان ملل، در حالی که ‎نتانیاهو، این جنایتکار جنگی تحت تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری، در برابر صندلی‌های تقریباً خالی، لفاظی‌های فاشیستی خود را تکرار می‌کرد، این تصاویر کودکان بی‌گناه ایرانی بود که نمایندگی «ملت ایران» را بر عهده داشتند. 

وی افزود: اینان شاهدانی بودند که چهره‌ی حقیقی جنایتکاری را که با بی‌شرمی تمام به جنایاتش افتخار می‌کند، نزد جهانیان رسوا کردند.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران گفت: به راستی، چگونه ممکن است یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب در معتبرترین تریبون جهانی بایستد، در چشمان جامعه جهانی خیره شود و کارزار دروغ‌پراکنی و فریب‌کاری خود را برای توجیه نسل‌کشی، تجاوز و جنگ‌افروزی پیش ببرد؟

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی