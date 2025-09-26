پیام فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به سربازان
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در پیامی خطاب به سربازان، تاکید کرد: بی تردید، آنچه امروز در سایه امنیت و آرامش در این مرز و بوم مشاهده میکنیم، مرهون حضور مخلصانه شماست که در سرمای زمستان و گرمای تابستان، با لباس مقدس سربازی، رسالت ارزشمند پاسداری از وطن و خدمت به مردم را بر دوش میکشید.
به گزارش ایلنا، متن پیام امیر سرتیپ صباحی فرد به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ پر افتخار ایران اسلامی یادآور روزهای بزرگ، غرور انگیز و لحظههای حساس و سرنوشت سازی است که بر پیشانی آن نام سربازان دلیر میدرخشد.
هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ما یقینا مهر تأییدی است برافتخار آفرینی سربازان، آن جوانان غیوری که با تبعیت از ولایت و فرامین بنیان گذار انقلاب اسلامی پوزه اسرائیل و ایادی استکبار را به خاک مالیدند و امروز نیز همگام با انسجام و وحدت مردم نقشه های شوم دشمنان را خنثی کردند.
بی تردید، آنچه امروز در سایه امنیت و آرامش در این مرز و بوم مشاهده میکنیم، مرهون حضور مخلصانه شماست که در سرمای زمستان و گرمای تابستان، با لباس مقدس سربازی، رسالت ارزشمند پاسداری از وطن و خدمت به مردم را بر دوش میکشید.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)، همواره قدردان تلاشهای شبانه روزی شما عزیزان است و باور دارد که خدمت سربازی برای نسل جوان و با انگیزه، مدرسهای از خودسازی، رشد و تعالی و تعهد به میهن و کشور است.
اینجانب فرارسیدن روز سرباز که مصادف با ایام هفته دفاع قدس است را به تمامی سربازان قهرمان ایران اسلامی و به ویژه سربازان غیور مجموعه پدافند هوایی کشور تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدوارم شاهد تداوم پیروزیهای شگرفت این سربازان عزیز در صیانت از ارزشهای اسلامی و آرمانهای انقلابی باشیم.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)
سرتیپ علیرضا صباحی فرد