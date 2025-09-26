خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به سربازان

پیام فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به سربازان
کد خبر : 1691699
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در پیامی خطاب به سربازان، تاکید کرد: بی تردید، آنچه امروز در سایه امنیت و آرامش در این مرز و بوم مشاهده می‌کنیم، مرهون حضور مخلصانه شماست که در سرمای زمستان و گرمای تابستان، با لباس مقدس سربازی، رسالت ارزشمند پاسداری از وطن و خدمت به مردم را بر دوش می‌کشید.

به گزارش ایلنا، متن پیام امیر سرتیپ صباحی فرد به شرح ذیل است:


بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ پر افتخار ایران اسلامی یادآور روزهای بزرگ، غرور انگیز و لحظه‌های حساس و سرنوشت سازی است که بر پیشانی آن نام سربازان دلیر می‌درخشد.

هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ما یقینا مهر تأییدی است برافتخار آفرینی سربازان، آن جوانان غیوری که با تبعیت از ولایت و فرامین بنیان گذار انقلاب اسلامی پوزه اسرائیل و ایادی استکبار را به خاک مالیدند و امروز نیز همگام با انسجام و وحدت مردم نقشه های شوم دشمنان را خنثی کردند.

بی تردید، آنچه امروز در سایه امنیت و آرامش در این مرز و بوم مشاهده می‌کنیم، مرهون حضور مخلصانه شماست که در سرمای زمستان و گرمای تابستان، با لباس مقدس سربازی، رسالت ارزشمند پاسداری از وطن و خدمت به مردم را بر دوش می‌کشید.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)، همواره قدردان تلاش‌های شبانه روزی شما عزیزان است و باور دارد که خدمت سربازی برای نسل جوان و با انگیزه، مدرسه‌ای از خودسازی، رشد و تعالی و تعهد به میهن و کشور است.

اینجانب فرارسیدن روز سرباز که مصادف با ایام هفته دفاع قدس است را به تمامی سربازان قهرمان ایران اسلامی و به ویژه سربازان غیور مجموعه پدافند هوایی کشور تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدوارم شاهد تداوم پیروزی‌های شگرفت این سربازان عزیز در صیانت از ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلابی باشیم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)
 سرتیپ علیرضا صباحی فرد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی