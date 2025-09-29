حاجی دلیگانی در گفتوگو با ایلنا:
میتوانم کد ملی افرادی که دهکبندیشان اشکال دارد را برای وزیر کار پیامک کنم
یک عضو کمیسیون اجتماعی گفت: کاملا دهکبندیها دارای اشکال است، اگر مصداقی بخواهند هم من برای وزیر کار مصادیق آن را ارسال میکنم؛ مصادیقی از افرادی که وضعیتشان خوب است اما دهکشان را پایین زدهاند، در مقابل افرادی که وضعیت خوبی ندارند اما دهکشان را بالا زدهاند. این کاملا مشهود است و اگر بخواهند من کد ملی این افراد را هم میتوانم برای وزیر پیامک کنم.
حسینعلی حاجی دیلگانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره دهکبندیها و حذف یارانه افراد با دهک درآمدی بالا گفت: آنچه که جامعه انتظار دارد با آنچه دارد اتفاق میافتد دو مقوله جدا از هم است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان مجلس با افرادی مواجه هستیم که به نان شب محتاج هستند اما دهکشان را دهک بالا زدهاند، افرادی را هم سراغ داریم که وضع مالیشان بسیار خوب است اما دهکشان را پایین زدهاند.
میگویند وام اشتغالزایی را به افرادی که دهک ۱ تا ۴ باشند اختصاص میدهیم
وی تاکید کرد: به نظر میرسد یک تجدیدنظر اساسی باید در راستای دهکبندی افراد صورت گیرد. به نحوی که در این طیفی که یک سر آن دهک پایین قرار دارد تا طیف دیگری که دهک ۱۰ میشود، وقتی هر کسی نگاه و مقایسه میکند ببیند که درست در آن دهکی که باید قرار بگیرد، قرار گرفته است.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دهکبندیها این طور نیست، باید یک اقدام و اصلاح اساسی صورت گیرد زیرا با این روش حق و حقوق بسیاری از شهروندان تضییع میشود. به طور مثال ما فردی را داریم که از لحاظ همه بررسیهایی که صورت گرفته مسکن و درآمد ندارد و حتی ممکن است تحت پوشش کمیته امداد باشد یا مددجوی بهزیستی باشد اما دهک وی را ۷ و ۸ زدهاند؛ اینها اشکال است.
وی یادآور شد: وام اشتغال را هم برخی دستگاهها نمیدهند، ما سراغ دستگاههای دیگر میرویم میگوییم یک وام اشتغالزایی به فرد بدهند، میگویند فقط اگر دهک فرد ۱ تا ۴ باشد اختصاص میدهیم و این یکی از مشکلات است.
دهکبندیها دارای اشکال است
میتوانم کد ملی افرادی که دهکبندی شان اشکال دارد را برای وزیر پیامک کنم
این عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد: مشاهده میکنیم فرد منزل مسکونی از آن خود ندارد، درآمد بالا ندارد، خودرو هم ندارد پس چطور دهک وی بالا خورده است؟ اینها اشکالاتی است که وجود است.
وی درباره اینکه گفته میشود دهکبندیها ایرادی ندارد، بیان کرد: کاملا دهکبندیها دارای اشکال است، اگر مصداقی بخواهند هم من برای وزیر کار مصادیق آن را ارسال میکنم؛ مصادیقی از افرادی که وضعیتشان خوب است اما دهکشان را پایین زدهاند، در مقابل افرادی که وضعیت خوبی ندارند اما دهکشان را بالا زدهاند. این کاملا مشهود است و اگر بخواهند من کد ملی این افراد را هم میتوانم برای وزیر پیامک کنم.
گاهی ورود وام فرزندآوری یا وام ازدواج به حساب افراد بلافاصله دهکشان را ۲ ،۳ پله افزایش میدهد
این عضو کمیسیون اجتماعی عنوان کرد: بعضی اوقات فرد ممکن است یک وامی مانند وام فرزندآوری یا وام ازدواج گرفته باشد، همین که همین وام به حسابش میآید و خارج میشود این را به عنوان درآمد قطعی حساب میکنند و بلافاصله دهک وی را ۲ الی ۳ پله افزایش میدهند و بعد برخی حمایتها برای وی قطع میشود این ها کارهایی است که اتفاق میافتد و باعث میشود اثر خودش را در مواردی همچون ازدواج و سرمایه اجتماعی مربوط به نظام بگذارد بنابراین باید دقت کنند و این بحث بایستی یک مقدار بیشتری پیگیری و روشن شود.