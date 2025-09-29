احمد میدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره دهک‌بندی‌های دریافت یارانه و نحوه حذف دهک‌های بالا درآمدی برای دریافت یارانه ماهیانه و اینکه برخی افرادی که حذف شده‌اند نسبت به این اتفاق اعتراض دارند، گفت: بیشتر از یک میلیون خانواده که حذف شده‌اند که ۳ میلیون نفر می‌شوند ۵۰ هزار اعتراض وجود داشته است که نشان می‌دهد معترضین نسبت به این مساله بسیار کم هستند و اطلاعات در دست بررسی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اینکه دهک ۸ و ۹ با دهک ۱۰ فاصله معیشتی بسیار زیادی دارند، آیا دولت نمی‌خواهد از آنها حمایت کند؛ بیان کرد: آن‌هایی که حذف کرده بودیم در دهک ۱۰ بودند.

وی درباره اینکه سرانه هر فرد برای دهک‌بندی میزان خرج‌کرد در ماه ۱۰ میلیون تومان است، آن خانواده‌هایی که بیمار خاص و یا معلول دارند خرج همین بیماران بیشتر از ۱۰ میلیون تو‌مان می‌شود که همین هم طبق آنچه که برای دهک‌بندی اعلام شده مبنا قرار می‌گیرد، تکلیف این خانواده‌ها چیست، گفت: یک روزنامه‌ای هم این مطلب را نوشته بود، تمام کسانی که معلول دارند غیرممکن است حذف شوند.

میدری تاکید کرد: کدملی خانواده‌هایی که بیماران خاص و معلول دارند از وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی گرفته شده است و مشمول حذف نیستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نگرانی‌های برخی نمایندگان مجلس در خصوص حذف مددجویان بهزیستی و کمیته امداد از دریافت یارانه، تاکید کرد: مددجویان بهزیستی و کمیته امداد مشمول حذف نیستند.

به گزارش ایلنا اخیرا حاجی دلیگانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به ایلنا گفت خاطرنشان کرد: در حال حاضر دهک‌بندی‌ها دارای اشکال است و باید یک اقدام و اصلاح اساسی صورت گیرد زیرا با این روش حق و حقوق بسیاری از شهروندان تضییع می‌شود. به طور مثال ما فردی را داریم که از لحاظ همه بررسی‌هایی که صورت گرفته مسکن و درآمد ندارد و حتی ممکن است تحت پوشش کمیته امداد باشد یا مددجوی بهزیستی باشد اما دهک وی را ۷ و ۸ زده‌اند؛ این‌ها اشکال است.

وی افزود: اگر مصداقی بخواهند هم من برای وزیر کار مصادیق آن را ارسال می‌کنم؛ مصادیقی از افرادی که وضعیت‌شان خوب است اما دهک‌شان را پایین زده‌اند، در مقابل افرادی که وضعیت خوبی ندارند اما دهک‌شان را بالا زده‌اند. این کاملا مشهود است و اگر بخواهند من کد ملی این افراد را هم می‌توانم برای وزیر پیامک کنم.

انتهای پیام/