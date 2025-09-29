خبرگزاری کار ایران
رفیع‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا:

فراخوان جذب مدیران جوان تا دو هفته آینده اعلام می‌شود

کد خبر : 1691663
رییس‌ سازمان ادرای و استخدامی گفت: طرح جذب مدیران جوان در مرحله نهایی قرار دارد و احتمالاً تا یکی دو هفته آینده فراخوان جذب آن‌ها اعلام خواهد شد.

علاالدین رفیع‌زاده رییس‌ سازمان ادرای و استخدامی دولت در گفت وگو با ایلنا، در رابطه با طرح جذب مدیران جوان گفت: طرح جذب مدیران جوان در مرحله نهایی قرار دارد و احتمالاً تا یکی دو هفته آینده فراخوان جذب آن‌ها اعلام خواهد شد.

وی در خصوص فرآیند جذب این مدیران تصریح کرد: جزئیات این طرح را در دستورالعمل گفتیم  و ارزیابی‌ها هم طبق آن انجام خواهد شد. در مرحله اول تست آزمون‌های شغل و شخصیت را داریم و بعد  شایستگی‌های عمومی و تخصصی را مورد سنجش قرار می‌دهیم. پس از این مراحل، دوره‌های آموزشی آغاز خواهد شد.

هنوز تکلیف تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مشخص نیست

رییس‌ سازمان اداری و استخدامی درباره تعیین تکلیف تعطیلی‌ها پنج‌شنبه گفت: هنوز مشخص نشده است و در مجلس است و آنجا باید تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/
خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
