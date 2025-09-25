نماینده دائم کشورمان همچنین یادآور شده است که آمریکا با سوءاستفاده از امتیاز میزبانی، به «انتشار اطلاعات نادرست، تبلیغات مخرب و اتهامات بی‌اساس علیه مقامات ایرانی» دست زده است. وی تأکید کرده است که این نقض‌ها باید در پیوند با دیگر اقدامات غیرقانونی آمریکا از جمله اعمال تدابیر قهری یکجانبه، محدود کردن دسترسی مردم ایران به تجهیزات پزشکی و کالاهای بشردوستانه و نیز تجاوز نظامی اخیر آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵ مورد بررسی قرار گیرد.

ایروانی با استناد به اظهارنظر مشاور حقوقی سازمان ملل در سال ۱۹۶۷ مبنی بر اینکه «سازمان ملل نمی‌تواند به درستی ایفای نقش کند اگر نمایندگان دولت‌ها در انجام وظایف خود یا سفر به نشست‌ها با مانع روبرو شوند»، هشدار داد ادامه این رویه «آسیب جبران‌ناپذیر» به کارکرد سازمان و حقوق اعضا وارد خواهد کرد.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در پایان از دبیرکل سازمان ملل خواست تا به فوریت اقدام‌های لازم را در چارچوب اختیارات و سازوکارهای حقوقی از جمله ماده ۲۱ توافق‌نامه مقر اتخاذ کرده و کشور میزبان را به اجرای کامل تعهدات خود وادار سازد. وی بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده باید از اقدامات و ترک فعل‌هایی که مانع ایفای وظایف نمایندگان ایران می‌شود دست برداشته، اصل حسن نیت و عدم تبعیض را رعایت کرده و از کارزار تخریبی علیه دیپلمات‌های ایرانی فوراً خودداری کند.