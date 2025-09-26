در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
واکنش وزیر علوم به ادامه محرومیت سنواتی برخی دانشجویان تعلیقی سال ۱۴۰۱
وزیر علوم در رابطه با وضعیت دانشجویان تعلیقی سال ۱۴۰۱ گفت: یکییکی اینها را بررسی کردیم و همهشان برگشتند، در مورد آنها که محرومیت سنواتی خوردند، گفتیم آن محرومیت جزو سنواتشان نباید محاسبه شود. هرکسی مدعی است که به این علت محروم شده است اسمش را برای من بفرستد.
حسین سیمایی صراف در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تعیین تکلیف وضعیت دانشجویان تعلیقی سال ۱۴۰۱ گفت: در مورد دانشجویانی که برای سال ۱۴۰۱ پرونده داشتند، من گفتم یکییکی اینها را بررسی کردیم و همهشان برگشتند.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: در مورد آنها که محرومیت سنواتی خوردند، گفتیم آن محرومیت جزو سنواتشان نباید محاسبه شود. هرکسی مدعی است که به این علت محروم شده است اسمش را برای من بفرستد.
وی درباره اینکه چرا تمام احکام دانشجویان بررسی نمیشود، اظهار داشت: یکسال است که من میگویم هر کسی مدعی است به علت اعتراضات سال ۱۴۰۱ اخراج شده یا سنواتی خورده که در احتساب سنواتش رفته است، یعنی محرومیت سنواتی که منجر به اخراج شده دارد، به من بگویید اما تا حالا یه نفر به من نگفته است، این در حالی است که من ۳۵۰ نفر را برگرداندهام. به من به صورت مستند اسم یکییکیشان را بدهید.