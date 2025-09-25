رهبر انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس پیامی صادر کردند
شهادت پاداش مجاهدت است؛ چه در دفاع ۸ ساله، چه در نبرد قهرمانانهی ۱۲ روزه
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز «مهمانی لالهها»، شهادت را پاداش مجاهدت دانستند و تأکید کردند که ملتها با این مجاهدتها رشد میکنند و با این شهادتها جلوه و جلا مییابند.
به گزارش ایلنا،متن پیام حضرت آیتالله خامنهای که همزمان با مراسم غبار روبی، عطرافشانی و گلباران مزار شهیدان در سراسر کشور با عنوان «مهمانی لالهها» از سوی حجتالاسلام موسوی مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد، به این شرح است:
« بسم الله الرّحمن الرّحیم
امسال هفتهی دفاع مقدس، با شهادت جمعی از برجستگان مسیر مقاومت اسلامی و جوانان شجاع در نقاط گوناگون، جلوه و شکوه دیگری یافته است.
شهادت پاداش مجاهدت است، چه در دفاع ۸ ساله، چه در نبرد قهرمانانهی ۱۲ روزه، و چه در لبنان و غزّه و فلسطین. ملتها با این مجاهدتها رشد میکنند و با این شهادتها جلوه و جلا مییابند.
مهم آن است که به وعدهی الهی دربارهی پیروزی حق و زوال باطل یقین کنیم و به وظیفهی خود در نصرت دین خدا پایبند باشیم.
سیّدعلی خامنهای
۲ مهرماه ۱۴۰۴»