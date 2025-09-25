در جریان سفر به نیویورک؛
پزشکیان با دبیرکل سازمان ملل دیدار میکند
برنامههای رئیسجمهوری در سفر به نیویورک که از روز گذشته با حضور و سخنرانی در اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل همراه شد، امروز نیز با برگزاری نشستها، گفتوگوهای دوجانبه و مصاحبه با رسانههای خارجی تداوم مییابد.
به گزارش ایلنا، در جریان برگزاری برنامهها و رایزنیهای مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران در نیویورک - مقر سازمان ملل متحد - دیدار و گفتوگویی با رئیسجمهور بولیوی در محل اقامت پزشکیان در نظر گرفته شده است.
پزشکیان همچنین در محل سازمان ملل دیدار آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل را در برنامه دارد تا درباره مسائل مهم منطقه و بینالملل، تجاوز رژیم اسرائیل و آمریکا به ایران و تنشآفرینیها مستمر آمریکا و اروپا در زمینه فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران، گفتوگو کند.
رئیسجمهوری در این دیدار اقدام غیرقانونی به جریانانداختن تحریمهای تعلیقشده سازمان ملل علیه ایران را هم مطرح میکند.
پزشکیان همچنین مصاحبههایی با چند تلویزیون خارجی خواهد داشت که شامل مصاحبه با فاکسنیوز آمریکا در محل اقامت رئیسجمهوری ایران و گفتوگو با تلویزیون العربیه است.
رایزنیها و دیدارهای عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز همزمان با برنامههای رئیسجمهوری در حال برگزاری است.