قائم پناه:
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت:سازوکارهای انتصاب و اداره شرکتها باید بر پایه معیارهای حرفهای، شفاف و کارشناسی، طوری طراحی شود تا از هرگونه فشار سیاسی یا مداخلات غیرکارشناسی مصون بماند.
به گزارش ایلنا،محمدجعفر قائمپناه در در نشست مشترک با شورای معاونان، هیئت مدیره و مدیران عامل هلدینگهای شستا، که با حضور احمد میدری وزیر کار برگزار شد پس از استماع گزارش جامع وضعیت سرمایهگذاریهای این مجموعه گفت: یکی از چالشهای تاریخی اقتصاد ایران، نگاه منفی به بخش خصوصی و سرمایهداری است. این نگاه که ریشه در تفکرات گذشته دارد، امروز مانعی جدی برای خصوصیسازی و توسعه اقتصادی کشور است و باید با کار فرهنگی و اجتماعی اصلاح شود.
وی با اشاره به تجربه جهانی در عبور از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت بازار آزاد افزود: کشورهایی که زمانی اقتصاد متمرکز داشتند، با سپردن امور به بخش خصوصی توانستند مسیر توسعه را طی کنند. در ایران نیز با تأکیدات رهبری انقلاب و باور رئیسجمهوری، دولت باید بر سه حوزه اصلی امنیت، سلامت و آموزش متمرکز شود و سایر امور را به بخش خصوصی واگذار کند.
قائمپناه با تأکید بر استقلال مدیریتهای اقتصادی از مداخلات غیرتخصصی اظهار کرد: سازوکارهای انتصاب و اداره شرکتها باید بر پایه معیارهای حرفهای، شفاف و کارشناسی، طوری طراحی شود تا از هرگونه فشار سیاسی یا مداخلات غیرکارشناسی مصون بماند.
وی افزود: همانطور که امروز در انتخاب سفیران ما در کشورهای خارجی مداخلات چندانی در کار وزارت امور خارجه صورت نمیگیرد، در بنگاههای اقتصادی نیز معیارهای تخصصی و حرفهای باید چنان دقیق و سختگیرانه طراحی شود که اساسا امکان فشار و مداخله و توصیههای غیرتخصصی و غیرکارشناسی مسدود شود.
معاون اجرایی رئیسجمهوری گفتوگوی شفاف و سازنده با جامعه را لازمه موفقیت سیاستهای توسعهای از جمله در شستا دانست و تأکید کرد: باید با اقناع اجتماعی و روشنگری، مردم و نمایندگان مجلس را نسبت به منافع خصوصیسازی و واگذاریها آگاه کنیم. اگر افکار عمومی همراهی نکند، تحقق برنامهها دشوار خواهد بود.
وی با انتقاد از ضعف اطلاعرسانی در برخی مجموعههای ذیل دولت گفت: برندسازی، شفافیت و تعامل با جامعه باید به اولویت شستا و سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شود. مردم باید بدانند این مجموعهها چه دستاوردهایی داشتهاند، در چه بخشهایی سودآور بودهاند و چه چالشهایی پیشرو دارند.
قائمپناه با اشاره به تمرکز بیش از اندازه صنایع و شرکتها در تهران، بر ضرورت تمرکززدایی تأکید کرد و افزود: انتقال بخشی از فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مجموعه شستا به سواحل جنوبی کشور علاوهبر کاهش هزینههای تولید و صادرات، میتواند به حل مشکلات جمعیتی و زیستمحیطی پایتخت کمک کند.
وی با بیان اینکه اداره صحیح کشور نیازمند گفتوگوی مستمر با مردم، نمایندگان مجلس و نخبگان است، یادآور شد: هیچ اصلاح و تحولی با دستور و اجبار پایدار نمیشود؛ بلکه باید با شفافیت، مشارکت و اقناع اجتماعی مسیر توسعه ملی را هموار کرد.