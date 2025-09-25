حمایت هند از ادامه توسعه پروژه بندر چابهار

به گزارش ایلنا،سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در حاشیه بیست‌ویکمین کنفرانس پارلمانی آسیا–اقیانوسیه در زمینه محیط زیست و توسعه در کره جنوبی با هیات پارلمانی هند ملاقات کردند.

در این دیدار موضوع بندر چابهار مورد بحث قرار گرفت و تاکید شد که معافیتی که دولت آمریکا به هند برای طرح توسعه بندر چابهار داده بود، توسط دولت ترامپ لغو شده و این امر باعث ایجاد نگرانی هایی شده است.

رئیس هیات پارلمانی هند تأکید کرد که هند همچنان از این پروژه حمایت می‌کند و این موضوع را در مجلس هند پیگیری خواهد کرد، چرا که این پروژه برای اقتصاد هند بسیار مهم است زیرا دسترسی به منطقه آسیای میانه از طریق چابهار برایش اهمیت دارد.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در این دیدار با تقدیر از موفقیت‌های هند در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی، خواستار همکاری دوجانبه در این حوزه و تبادل تجربیات دو کشور شد.

انتهای پیام/