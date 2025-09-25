قرارگاه پدافند هوایی کشور در بالاترین سطح از توان رزمی قرار دارد

به گزارش ایلنا،امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد در بازدید از مواضع پدافندی شمالغرب ارتش با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس اظهار کرد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه کارکنان پدافند هوایی ارتش در کنار برادران خود در پدافند نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حماسه های درخشانی از ایثار و مقاومت را رقم زدند.

وی تاکید کرد: تدابیر حکیمانه و مدبرانه رهبرمعظم انقلاب اسلامی مد ظله العالی در همه دوره‌ها راهگشا و حلال بسیاری از مشکلات بوده است که دفاع مقدس ۱۲ روزه هم نمونه بی نظیری از فرماندهی ایشان بود که توانستیم در کوتاهترین زمان ممکن ضربات جبران ناپذیری به پیکره دشمن صهیونی وارد کنیم.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور به تجربیات دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره و تصریح کرد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه جوانان ما پرصلابت تر و پر روحیه تر از جوانان دوران هشت سال جنگ تحمیلی در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار ایستادند.

وی خاطرنشان کرد: مردم ایران اسلامی بار دیگر با وحدت و انسجام ملی و پشتیبانی خود از نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان دادند به هیچ وجه اجازه نخواهند داد دشمنان این مرزوبوم چشم طمعی به حدود و ثغور میهن اسلامی مان داشته باشند

فرمانده قرارگاه مشترک پدافندهوایی خاتم الانبیا(ص) همچنین در دیدار با خانواده های شهدای اقتدار جنگ تحمیلی ۱۲روزه دفاع مقدس در منطقه شمالغرب کشور تاکید کرد: کارکنان ولایتمدار پدافند هوایی کشور، سنگربانان بی سنگر مسیر شهادت را انتخاب کردند و تشنه شهادت هستند؛ آنها بااینکه می‌دانستند هر لحظه امکان این هست که مورد اصابت قرار گیرند ولی بااین وجود تا آخرین لحظه ماندند ولی اجازه ندادند دشمن نحس ما به خواسته‌هایش برسد.

امیرسرتیپ صباحی فرد، اظهار کرد: دلاور مردان پدافندهوایی کشور در دفاع مقدس ۱۲ روزه تا آخرین نفس و آخرین قطره خون خود ایستادند و لحظه‌ای عقب نشینی نکردند و مردانه در راه دفاع از ایران اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی بابیان اینکه دشمن صهیونی با تجاوز به ایران اسلامی بدنبال لطمه به نظام اسلامی بود گفت: دنیای استکبار در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پشت رژیم غاصب صهیونیستی بود چرا که آنها به خوبی می‌دانستند که به تنهایی قابلیت عرض اندام در مقابل جمهوری اسلامی را ندارند و به همین خاطر دست به دامان استکبار جهانی شدند.

به گزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی پدافند هوایی شمالغرب در روز پنجشنبه، سوم مهر، سرتیپ صباحی فرد در ادامه به سلحشوری‌های کارکنان وظیفه در دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره و خاطرنشان کرد: سربازان عزیز ما، همگام سایر کارکنان نیروهای مسلح در دفاع از ایران اسلامی ایستادند و صحنه‌هایی از ایثار و مقاومت را به نمایش گذاشتند و حماسه ساز شدند.

