عصر روز گذشته (چهارشنبه ۲ مهرماه) جمعی از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با حضور مدیران اجرایی استان از پروژه‌های مهم شهرستان شمیرانات بازدید کردند.

در این بازدید میدانی اعضای مجمع نمایندگان استان تهران از جمله عبدالحسین روح الامینی، کامران غضنفری، علی خضریان و امیرحسین ثابتی و همچنین توکلی فرماندار شمیرانات، علیخانی بخشدار لواسانات، معاون فرماندار و جمعی از مدیران و کارشناسان اجرایی حضور داشتند.

شهرستان شمیرانات با برخورداری از دو بخش مهم لواسانات و رودبار قصران، یکی از مناطق استراتژیک استان تهران به‌شمار می‌رود. لواسانات با مرکزیت شهر لواسان، علاوه بر ظرفیت‌های زراعی و گردشگری، نقش مهمی در تأمین آب شرب تهران از طریق سد لتیان ایفا می‌کند. رودبار قصران نیز با مناطقی همچون شمشک، فشم و دیزین، ضمن برخورداری از ظرفیت‌های عظیم گردشگری و کوهستانی، یکی از پرترددترین محورهای کوهستانی کشور است. همین ویژگی‌ها ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، زیست‌محیطی و عمرانی این منطقه را دوچندان کرده است.

نخستین بخش بازدید به پروژه تعریض و چهاربانده‌سازی محور شمشک – کمرخانی اختصاص داشت؛ مسیری ۲۴ کیلومتری که سال‌هاست به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین محورهای کوهستانی شناخته می‌شود. نمایندگان در جریان این بازدید تأکید کردند که حداقل چهار کیلومتر از مسیر موجود شرایط بحرانی دارد و نیازمند مداخلات اساسی است.

بر اساس گزارش کارشناسان، احداث یک تونل چهار کیلومتری به‌عنوان ایمن‌ترین راهکار مطرح شده و تکمیل کل پروژه نیازمند ۲۵ همت اعتبار است. مقرر شد یک همت اعتبار اولیه برای آغاز عملیات احداث تونل از سوی مجمع نمایندگان استان تهران پیگیری شود.

در ادامه، نمایندگان از پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب لواسان بزرگ و روستاهای اطراف بازدید کردند. این طرح که با هدف جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب روستایی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست در دست اجراست، تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تجهیزات اصلی آن خریداری و نصب شده است.

طبق برنامه‌ریزی، تصفیه‌خانه در آذرماه ۱۴۰۴ آماده بهره‌برداری خواهد بود. با این حال، برای تکمیل شبکه و راه‌اندازی رسمی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. نمایندگان در تصمیمی مشترک اعلام کردند حمایت مالی از این پروژه منوط به بهره‌برداری در موعد مقرر خواهد بود.

محور ۶ کیلومتری ایرا به علایین، دیگر پروژه مورد بازدید نمایندگان بود. این طرح به منظور تسهیل تردد اهالی، کاهش حوادث جاده‌ای و ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی تعریف شده است.

عملیات اجرایی پروژه آغاز شده اما تکمیل آن به ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. در این بازدید مقرر شد ۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات مجمع نمایندگان و ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات فرمانداری شمیرانات برای تکمیل پروژه تخصیص یابد.

آخرین بخش بازدید به پروژه علاج‌بخشی سد لار و تونل انتقال آب به تهران اختصاص داشت. این طرح ملی و استراتژیک با هدف تأمین پایدار آب شرب پایتخت در حال اجراست و به‌دلیل نشت شدید سد، اهمیت دوچندانی دارد.

بر اساس گزارش پیمانکار (قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء)، تونل ۲۸ کیلومتری انتقال آب تاکنون ۴۸ درصد پیشرفت داشته و ۱۳/۵ کیلومتر از مسیر حفاری شده است. تکمیل پروژه نیازمند ۵ همت اعتبار جدید است. نمایندگان با تأکید بر اولویت‌دار بودن این طرح، مقرر کردند پیگیری‌های لازم برای تأمین اعتبار در سطح ملی صورت گیرد.

نمایندگان حاضر در این بازدید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیربنایی شمیرانات تأکید کردند و از دستگاه‌های اجرایی خواستند با استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی، موانع مالی و اجرایی طرح‌ها را برطرف کنند. آنان همچنین بر پیگیری ویژه مجمع نمایندگان تهران در مجلس برای تخصیص اعتبارات لازم به پروژه‌های حیاتی این منطقه اطمینان دادند.

