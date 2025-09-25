عفوشدگان در مسیر اشتغال خارج از زندان هستند
زندانها دیگر صرفاً مکانی برای تحمل دوران محکومیت نیستند، بلکه به مراکزی برای بازسازی شخصیت، کسب مهارت و آمادهسازی زندانیان برای بازگشتی شرافتمندانه به جامعه تبدیل شدهاند. حرفهآموزی و اشتغالِ زندانیان چه در داخل زندان و چه در قالب رایباز ستونهای اصلی این رویکرد نوین را تشکیل میدهند.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: یکی از دستاوردهای برجستهی استانِ اصفهان در حوزهی اشتغال زندانیان، اجرای موفقیتآمیز طرح رایباز برای زندانیان است. در این طرح، زندانیانی که شرایط لازم را احراز کرده و حسن رفتار خود را اثبات کردهاند اجازه مییابند تا در شرکتها و کارگاههایِ خارج از محیط زندان مشغول به کار شوند.
بهرهگیری زندانیان از امتیاز رای باز و عفو باعث کاهشِ هزینههای نگهداریِ زندانی، افزایش تولید و اشتغال و مهمتر از همه نشان دادن اعتماد جامعه به زندانیانی که در مسیر اصلاح خود گام برداشتهاند میشود.
در ادامه یازدهمین تور نظارتی قوه قضاییه که با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار و عکاس برگزار شد، اصحاب رسانه از ۳ شرکت اطلس پمپ سپاهان، کارخانه آجر نماچین و همگام خودرو بازدید کردند که تعداد بسیاری از نیروهای این شرکتها را زندانیان رای باز تشکیل میدادند حتی برخی از آنها پس از اتمام دوران محکومیت حبس خود به ادامه فعالیتشان در این شرکتها پرداختند.
ابتدا از شرکت اطلس پمپ سپاهان با برخوردداری از جایگاهی استراتژیک در صنعت قطعه سازی کشور، بازدید شد که در جریان این بازدید احمدی مدیر عامل این شرکت اظهار کرد: بسیاری از زندانیان رای باز که در این شرکت مشغول به کار بودهاند، پس از آزادی، همچنان در این مجموعه مشغول به کارند و ازِ حقوق و مزایای برابر با سایر کارکنان برخوردارند. این افراد، علاوه بر حقوق پایه، در صورت نیاز کارخانه، اضافه کاری نیز دریافت میکنند و در روزهای تعطیل نیز در صورت تمایل، میتوانند مشغول به کار شوند.
وی افزود: جامعهی سالم، جامعهای است که به همه فرصت دوباره میدهد. همه انسانها در زندگی خطا میکنند و باید فرصت جبران به آنها داد. وقتی به این افراد فرصت میدهیم، در اصل به آنها کمک میکنیم تا خودشان را بازسازی کنند و دوباره در جامعه احساسِ وجود کنند.
احمدی بیان کرد: این شرکت با بیش از ۳۰ سال سابقه در تولید قطعات خودرو، به ویژه قطعات آلومینیومی، در حال حاضر بیش از ۷۰۰ نفر نیروی کار را در چهار تا پنج واحد مختلف خود مشغول به کار کرده است. تعداد زندانیانِ رای باز در این مجموعه متغیر است، اما در طول یک سال حدوداً ۸۰ نفر از مددجویان رای باز مشغول به کار بودهاند.
وی ادامه داد: هدف اصلی این شرکت از اشتغال زندانیان، نه تنها جبران کمبود نیرویِ کار، بلکه ایجاد فرصتی برای آیندهسازی این افراد است. با ارائه مهارتهای لازم و ایجاد محیط کاری سالم و حمایتی، این مجموعه تلاش میکند تا زندانیان آزاد شده، بتوانند زندگی پایدار و موفقی را برای خود و خانوادههایشان بسازند.
در ادامه بازدید تور نظارتی قوه قضاییه از شرکت اطلس پمپ سپاهان یکی از مددجویان رای باز که در این شرکت مشغول به کار است بیان کرد: از قوه قضاییه بابت حکم رای بازی تشکر و قدردانی میکنم. پس از ازادی از زندان با امتیاز رای باز در این شرکت مشغول به کار شدم و مهارت کار با بسیاری از دستگاههای این شرکت را دارم. محیطِ کار این شرکت به گونهای است که انگار نه انگار ما زندانی هستیم هم مانند دیگر نیروها از مزایای شرکت بهرهمند هستم.
یکی دیگر ازِ زندانیان، که محکومیتِ مواد مخدر داشت از دریافت رای باز و اشتغال در این شرکت ابراز خوشحالی کرد او که ۶۶ سال سن دارد میگوید با دریافت این حکم پس از پایان ساعت کاری میتوانم به محیط خانه بروم.
سپس اصحاب رسانه با حضور در کارخانه اجرنماچین که در عرصه تولید انواع محصولات اجر نما و محصولات ساختمانی فعالیت دارد از قسمتهای مختلف آن بازدید کرده و به گفتوگو با زندانیان رای باز پرداختند.
چینی مدیر عامل کارخانجات اجر نما چین اظهارکرد: ما باور داریم که مددجویان رای باز با کسب مهارت کافی به سرمایههایی ارزشمند تبدیل میشوند که تولیدکنندگان باید دربهدر به دنبال آنها بگردند. تجربهی ما نشان داده که این افراد، پتانسیل بالایی برای یادگیری و پیشرفت دارند.
وی افزود: در سه واحد تولیدی خود، بالغ بر ۱۵۰ نیروی کار مددجو رای باز مشغول به کار هستند و ۲۳ نفر از این مددجویان پس از پایانِ دوران محکومیتشان، به صورت رسمی استخدام شدهاند. اعتقادِ من بر این است که نیروهایی که از زندان اعزام میشوند، باید کار شایسته و مهارتی را یاد بگیرند که دیگر به زندان بازنگردند.ممکن است برخی مشاغل، مشکل امروز زندانی را برطرف کنند، اما مهارتِ لازم را به او آموزش نمیدهند.
چینی با اشاره به عفو معیاری اخیر بیان کرد: عفوهای معیاری، ذوق و شوقی بسیاری در میان مددجویان ایجاد کرده تا هرچه زودتر بتوانند از این تخفیفها استفاده کنند و در شرکتهایی که فعالیت میکنند استخدام شوند تا از حقوق و مزایای بهتری بهرهمند شوند و مهمتر از همه، بیمه تامین اجتماعی برای آنها ایجاد میشود.
در ادامه مددی مدیر عامل حمایت از زندانیان اصفهان اظهار کرد: شرکت اجرنماچین یکی از ۲۳ واحد تولیدی است که با انجمن حمایت زندانیان اصفهان قراردا همکاری دارد. در این مجموعه، در حال حاضر بیش از ۱۰۰ نیرویِ زندانی رای بازمشغول به کار هستند و نکتهیِ قابلِ توجه این است که ۲۳ نفر از این آن ها، پس از آزادی، به صورت رسمی در همین کارخانه استخدام شدهاند.
وی با اشاره به عفو معیاری اخیر گفت: این عفوها، جرقهای از امید در دل مددجویان ایجاد میکند تا بتوانند پس از آزادی، با اتکا به مهارتهای آموخته شده، زندگی سالم و مستقلی را آغاز کنند. ما نباید فقط به فکر دوران حبس باشیم. باید به فکر آیندهی این افراد و خانوادههایشان نیز باشیم. با ایجاد فرصتهای شغلی مناسب و حمایتهای لازم، میتوانیم آنها را در مسیر بازگشت موثر به جامعه یاری کنیم.
یکی از مددجویان رای باز این کارخانه که ۱۴ سال از عمر خود را در زندان گذرانده، اکنون با استفاده از رای باز فرصتی دوباره یافته تا با کار و تلاش، زندگی شرافتمندانهای را آغاز کند. مددجویان دیگر نیز به واسطه اینکه این امر به فرآیند اجتماعی شدن آنها و کاهش خطرات احتمالی ناشی از بازگشت ناگهانیشان به جامعه پس از پایان دوره محکومیت میکاهد ابراز خرسندی کردند.
مقصد اخر تور نظارتی قوه قضاییه شرکت همگام خودرو بود که در بازدید از قسمتهای این شرکت، سهرابی نماینده مدیرعامل شرکت گفت: در مجموعهی همگام خودرو بیش از ۸۵۰ نیروی انسانی شاغل، نه تنها درِ تولید قطعات با کیفیت پیشرو است، بلکه الگویی از مسئولیتپذیری اجتماعی و حمایت از زندانیان سابق را به نمایش میگذارد.
وی افزود: این شرکت نه تنها به دنبال تامینِ نیروی انسانی ماهر است، بلکه به دنبال ایجاد تغییری پایدار در زندگی زندانیان است. با جذب زندانیان رای باز ازِ طریق بنیادِ تعاونِ زندانیان فرصت اشتغال شرافتمندانه برای مددجویان فراهم میآورد. در این شرکت میان مددجویان رای باز و دیگر نیروها، فضایی مبتنی بر احترام، برابری و پذیرش برقرار است آنها با لباس کار مخصوص خود، در کنار سایر کارکنان، در خطوط تولید مشغول به کارند و از مزایایِ شغلی برابر، از جمله سبدهای ارزاق حمایتی برای خانوادههایشان، بهرهمند میشوند.
سهرابی بیان کرد:یکی از مددجویان این شرکت، پس از پایان دوران محکومیت، با چالش بازگشت به جامعه و یافتن شغل مواجه بود، که مدیریت مجموعه، شرط عدم سوء سابقه را برای استخدام رسمی او برداشت و این مددجو را در چارچوب قوانین کار و بیمهیِ تامین اجتماعی، پذیرفت.
وی ادامه داد: همگام خودرو به عنوانِ بزرگترین تولیدکنندهی قطعات بدنهی خودرو در بخش خصوصی کشور، نه تنها درِ تامینِ نیازهای بازار خودرو، بلکه در بازگشت شرافتمندانهی زندانیان به جامعه نیز نقش حیاتی ایفا میکند. این مجموعه، با ارائه فرصتهای شغلی پایدار و محیط کاریِ حمایتی، به زندانیان سابق کمک میکند تا دوباره در جامعه جایگاهی پیدا کنند و زندگیِ موفقی را بسازند.
در ادامه نیز مددجویان رای باز این شرکت به بیان این پرداختند که با فعالیت در این شرکت حس میکنند یک آدم مفید و ارزشمند هستند و دیگر آن حس زندانی بودن را ندارند.
با اشتغال در این شرکت مهارتهای جدید یاد گرفتند و این کمک میکند تا پس از آزادی، یک شغل خوب پیدا کنند و مستقل باشند.