سرکنسول عربستان سعودی در مشهد:
پادشاهی عربستان درصدد تحکیم و تقویت روابط خود با ایران است
سرکنسول عربستان سعودی گفت: حملات رژیم اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه را محکوم میکنیم.
به گزارش ایلنا، «محمد بن نوار العتیبی» شب گذشته در جشن سالروز ملی کشور عربستان سعودی در هتل میثاق مشهد اظهار کرد: پادشاهی عربستان در حال حاضر روابط خوب و رو به توسعهای با جمهوری اسلامی ایران دارد و درصدد تحکیم و تقویت روابط خود با جمهوری اسلامی ایران است.
وی توسعه حرمین شریفین و ارائه خدمات لازم و پیشرفته به حجاج و زائران حرمین شریفین در مکه مکرمه و مدینه منوره را از دستاوردهای جدید دولت متبوعش برشمرد.
ایران و عربستان میتوانند دخالت قدرتهای سلطه گر را ناکام بگذارند
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور نیز در این مراسم با تبریک سالروز ملی کشور عربستان گفت: همزمان با تغییر پاردایمها برای شکل گیری نظم نوین جهانی، جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی میتوانند ضمن ناکام گذاشتن تلاشها و دخالتهای قدرتهای سلطه گر که با هدف اختلاف افکنی میان ملتهای مسلمان تلاش میکنند، گامهای مشترکی برای ایجاد و تقویت وحدت امت اسلامی بردارند.
احمدمعصومی فر افزود: همچنین اقدام مشترک کشورهای اسلامی در مقابل نسل کشی رژیم صهیونی در غزه میتواند منجر به تقویت امت اسلامی در برابر این رژیم جنایتکار و کودک کش شود.
وی گفت: امروز ما با خوش بینی بسیار نسبت به آینده روشن، شاهد به ثمر نشستن ثمرات دیپلماسی و گفتوگو میان دو ملت بزرگ و مسلمان ایران و عربستان سعودی هستیم.
معصومی فر افزود: اینک با حضور آقای «محمد بن نوار العتیبی» به عنوان سرکنسول پادشاهی عربستان سعودی در مشهد، میتوانیم بیش از پیش به توسعه روابط اقتصادی و تجاری استان خراسان رضوی با استانهای متناظر در عربستان سعودی نظیر مکه مکرمه، مدینه منوره و جده امیدوار باشیم.
وی اضافه کرد: استان خراسان رضوی با دارا بودن ۶ هزار بنگاه اقتصادی و بیش از ۴۳ شهرک صنعتی و همچنین ظرفیتهای گردشگری، زیارت، سلامت، تاریخی و باستانی میتواند ظرفیت بسیار زیادی را در توسعه روابط بین ایران با عربستان ایجاد نماید، تعهد به ساختن پلهای ارتباطی جدید بین طرفین همواره نگاه به توسعه روابط دوجانبه فیمابین را تقویت میکند.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور گفت: محور نظم جهانی پیش رو، کنار گذاشتن سلطه جهانی به نفع همکاریهای منطقهای به ویژه میان کشورهای اسلامی است در همین چهارچوب، عادی سازی و توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی به عنوان یک دستاورد بزرگ تاریخی ارزیابی میشود.
معصومی فر گفت: سرزمین وحی، مکه مکرمه قبله گاه و نماد وحدت مسلمانان جهان و مدینه النبی و حرم منور نبوی مورد احترام مسلمانان سراسر جهان است، به همین ترتیب شهر مقدس مشهد و بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) که همه ما مفتخر به خادمی آن حضرت هستیم، به عنوان پایتخت معنوی ایران جایگاه بی نظیری نزد مسلمانان جهان دارد که زائران و علاقهمندان خاندان رسالت را از سراسر جهان به این شهر میکشاند.
وی اضافه کرد: ما باور داریم که ترویج و گسترش گردشگری زیارت یکی از راههای مهم برای ارتباط میان ۲ ملت است و میتوانیم با همکاری یکدیگر و تسهیل گردشگری زیارت برای سفر به شهرهای زیارتی ۲ کشور درک فرهنگی عمیقتر و پیوندهای ایمانی که مردم ما را به یکدیگر نزدیک میکند تقویت کنیم.
به گفته وی، انعقاد قرارداد خواهر خواندگی بین شهرهای مقدس مکه مکرمه یا مدینه منوره با مشهد مقدس میتواند موجب توسعه دیپلماسی شهری و توسعه فرهنگ زیارت بین دو ملت مسلمان شود.
رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور اظهار کرد: در همین زمینه از همکاری بسیار مثبت سرکنسول و همکارانشان در ایام موسم حج تمتع امسال و برقراری پروازهای «فلای ناس» برای انتقال حجاج از استانهای شمال شرق به سرزمین وحی قدردانی میکنیم و ضرورت برقراری پروازهای دائمی بین مشهد مقدس با مدینه منوره و جده و همچنین تسهیل صدور ویزای عمره مورد تاکید است.
معصومی فر افزود: نگاه ما به آینده، گسترش همکاریها در زمینههای اقتصادی تجاری فرهنگی علمی و فناوری است و در این زمینه معتقدیم تسهیل صدور ویزای تجاری بین ۲ کشور برای ترویج و رونق تجارت بین طرفین به ویژه برای بخش خصوصی ۲ کشور و در راستای تسهیل تبادل هیاتهای اقتصادی و تجاری طرفین و همچنین برگزاری نمایشگاههای اختصاصی و نمایشگاههای مشترک بسیار ضروری است.