مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هدیه استاندار خوزستان به قهرمانان کشتی جهان/ اهدای زمین مسکونی و استخدام در شرکت ملی حفاری

هدیه استاندار خوزستان به قهرمانان کشتی جهان/ اهدای زمین مسکونی و استخدام در شرکت ملی حفاری
استاندار خوزستان گفت: علاوه بر استخدام قهرمانان خوزستانی کشتی فرنگی، به آنها یک قطعه زمین مسکونی در اهواز اهدا می‌شود.

به گزارش ایلنا، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه _چهارشنبه دوم مهر_ در آئین تجلیل از قهرمانان خوزستانی کشتی فرهنگی جهان علاوه بر اهدای دوسکه بهارآزادی وعده داد که همه کشتی‌گیران خوزستانی که در مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی جهان در سال ۲۰۲۵۰ به میزبانین زاگرب کرواسی افتخارافرینی کردند یک قطعه زمین مسکونی در اهواز اهدا می‌شود.

علاوه بر آن با هماهنگی صورت گرفته همه آنها به استخدام شرکت ملی حفاری در می‌آیند.

 

 

 

