به گزارش ایلنا، سردار حمید خرم‌دل در همایش اقتدار دفاع مقدس شهر دلوار اظهار داشت: رهبری، مکتب و مردم سه رکن اصلی هر انقلابی هستند و اگر یکی از آنها از آرمان‌های انقلاب فاصله بگیرد، آن انقلاب دچار انحراف یا سقوط خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه توطئه‌های یهود علیه اسلام مسئله‌ای تاریخی است، ادامه داد: دشمن در طول سال‌های اخیر تلاش کرده است تا رهبری که از حکیم‌ترین و فاضل‌ترین شخصیت‌های جهان است را تخریب کند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، همه گروه‌های سیاسی از نظام، انقلاب و ولایت حمایت کردند و توطئه‌های دشمن با حضور مردم در صحنه ناکام ماند و نیرو‌های مسلح نیز با قدرت و اقتدار در برابر دشمن ایستادگی کردند.

خرم‌دل با بیان اینکه مردم با وجود مشکلات و گرفتاری‌ها همواره مدافع کشور و ولایت بودند، گفت: ایران امروز در اوج اقتدار قرار دارد و با وجود محاصره‌ها هرگز سکوت نخواهد کرد.

وی با یادآوری شکست‌های انگلیس در چهار حمله تاریخی به ایران اظهار داشت: با چنین سابقه‌ای آیا می‌توان باور کرد که دشمنان ناجی ملت ما باشند؟

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر تاکید کرد: دشمن همواره القا می‌کند که مسئولان کشور توانایی اداره امور را ندارند، اما اتحاد، همدلی و تبعیت از رهبری مهم‌ترین عوامل پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان است.