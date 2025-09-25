همزمان با هفته دفاع مقدس؛
رونمایی از کتاب خاطرات دفاع مقدس سرهنگ خلبان ارمنی
رونمایی از کتاب خاطرات سرهنگ استاد خلبان بالگرد آرتیم ملکیان در کلیسای وانک اصفهان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی در آیین رونمایی از این کتاب گفت: نقش ادیان توحیدی در زیر پرچم سهرنگ ایران قابلتوجه است، ارمنیان مسیحی ایران که قرنها از قدمت حضورشان در سراسر ایران میگذرد، نقش پررنگ و به سزایی در تاریخ این مرز و بوم داشتند و همراه برادران مسلمان خود حامی منافع ایران و ایرانی بودند.
گقارد منصوریان افزود: سرهنگ آرتم ملکیان، به عنوان استاد خلبان بالگرد یکی از گوهرهای ارامنه در عرصه نظامی ایران بود، وی در دوران خدمت خود از هیچگونه فداکاری برای میهن دریغ نکرد.
وی ادامه داد: این سرهنگ خلبان با کسب دانش حرفهای در ارتش به درجه بالایی نائل آمده و در حوزههای آموزش و تربیت مربیان خلبان بالگرد و سیستمهای الکترونیک آموزشی فعالیتهای گستردهای ارائه کرده است.