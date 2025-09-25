خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با هفته دفاع مقدس؛

رونمایی از کتاب خاطرات دفاع مقدس سرهنگ خلبان ارمنی

رونمایی از کتاب خاطرات دفاع مقدس سرهنگ خلبان ارمنی
کد خبر : 1691309
لینک کوتاه کپی شد.

رونمایی از کتاب خاطرات سرهنگ استاد خلبان بالگرد آرتیم ملکیان در کلیسای وانک اصفهان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی در آیین رونمایی از این کتاب گفت: نقش ادیان توحیدی در زیر پرچم سه‌رنگ ایران قابل‌توجه است، ارمنیان مسیحی ایران که قرن‌ها از قدمت حضورشان در سراسر ایران می‌گذرد، نقش پررنگ و به سزایی در تاریخ این مرز و بوم داشتند و همراه برادران مسلمان خود حامی منافع ایران و ایرانی بودند.

گقارد منصوریان افزود: سرهنگ آرتم ملکیان، به عنوان استاد خلبان بالگرد یکی از گوهر‌های ارامنه در عرصه نظامی ایران بود، وی در دوران خدمت خود از هیچ‌گونه فداکاری برای میهن دریغ نکرد.

وی ادامه داد: این سرهنگ خلبان با کسب دانش حرفه‌ای در ارتش به درجه بالایی نائل آمده و در حوزه‌های آموزش و تربیت مربیان خلبان بالگرد و سیستم‌های الکترونیک آموزشی فعالیت‌های گسترده‌ای ارائه کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی