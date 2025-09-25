اعلام جشن عمومی در خوزستان
استاندار خوزستان امروز پنجشنبه سوم مهر ماه با توجه به درخشش فرنگی کاران خوزستان تیم ملی در استان را جشن عمومی اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، سید محمد رضا موالی زاده با توجه به درخشش فرنگی کاران خوزستانی در مسابقات جهانی زاگرب کرواسی و قهرمانی ایران در این رقابتها که در نتیجه درخشش و نمایش غرورآفرین ورزشکاران خوزستانی عضو تیم ملی بدست آمد، پنج شنبه سوم مهر را روز جشن عمومی در سطح استان اعلام کرد.
وی از فرمانداران تمام شهرستانهای استان خواست تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم شاد و همچنین استقبال از قهرمانان کشتی را اتخاذ کنند.