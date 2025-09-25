خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت نام آزمون جذب نیرو در شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه‌های اتمی

ثبت نام آزمون جذب نیرو در شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه‌های اتمی
کد خبر : 1691292
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه‌های اتمی به‌منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در نیروگاه اتمی بوشهر دعوت به همکاری کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه‌های اتمی (سهامی خاص) به‌منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز خود برای کار در نیروگاه اتمی بوشهر از بین متقاضیان مرد برای تصدی مشاغل کاردانی، کارشناسی و پزشک طب‌کار پس از کسب موفقیت در تمامی مراحل به‌کارگیری نیروی انسانی به‌صورت قراردادی دعوت به همکاری کرده است.

متقاضیان برای مشاهده دفترچه و‌ ثبت نام  تا 8 مهرماه می‌توانند به آدرس www.sanjeshserv.ir شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.  
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی