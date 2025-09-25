ثبت نام آزمون جذب نیرو در شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاههای اتمی
شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاههای اتمی بهمنظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در نیروگاه اتمی بوشهر دعوت به همکاری کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاعرسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاههای اتمی (سهامی خاص) بهمنظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز خود برای کار در نیروگاه اتمی بوشهر از بین متقاضیان مرد برای تصدی مشاغل کاردانی، کارشناسی و پزشک طبکار پس از کسب موفقیت در تمامی مراحل بهکارگیری نیروی انسانی بهصورت قراردادی دعوت به همکاری کرده است.
متقاضیان برای مشاهده دفترچه و ثبت نام تا 8 مهرماه میتوانند به آدرس www.sanjeshserv.ir شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.